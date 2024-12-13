Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wesentliche Verfahren zur chemischen Handhabung und allgemeine Arbeitssicherheit konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, mit klaren animierten Grafiken und professionellem Bildschirmtext, begleitet von einer ruhigen und informativen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungskapazität erzeugt wird, um eine konsistente Audioqualität zu gewährleisten.

Video Generieren