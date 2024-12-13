3

Step 3

Passen Sie Ihre Botschaft an und branden Sie sie

Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Organisation anwenden, einschließlich Logos und Farben, mit intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungstools, um Konsistenz und Wiedererkennung in all Ihren Fundraising-Kommunikationen sicherzustellen.