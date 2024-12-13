Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Freiwillige, das die wesentlichen ersten Schritte und Kernwerte einer gemeinnützigen Organisation darlegt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit einfachen Animationen und Bildschirmtext, unterstützt von einer freundlichen, klaren Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um ein ansprechendes und informatives Freiwilligentrainingserlebnis zu gewährleisten.

