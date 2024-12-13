Generator für Wohltätigkeits-Promo-Videos: Erstellen Sie wirkungsvolle Kampagnen

Erhöhen Sie Spenden mit fesselnden Wohltätigkeitsvideos, indem Sie unsere professionellen Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Fundraising-Video, das darauf abzielt, bestehende Unterstützer und gezielte Online-Communities zu engagieren und sofortige Spenden für eine bestimmte Kampagne zu generieren. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Motion Graphics und einem mitreißenden, motivierenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "AI avatars", um einen klaren und überzeugenden Aufruf zum Handeln zu präsentieren, der erklärt, wie Beiträge direkt Spenden generieren und helfen, das Kampagnenziel zu erreichen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein freundliches 30-sekündiges Erklärvideo für Wohltätigkeitsorganisationen, das sich an potenzielle Freiwillige und Gemeinschaftspartner richtet und einen einfachen Weg aufzeigt, wie sie sich engagieren können. Die visuelle Ästhetik sollte zugänglich und illustrativ sein, mit animierten Symbolen und einer warmen Farbpalette, unterstützt von einer klaren, einladenden Stimme. Verwenden Sie HeyGens "Voiceover generation", um eine professionelle Erzählung zu liefern, die die einfache Erstellung von Videos zugänglich macht und die einfachen Schritte zur Freiwilligenarbeit und den Einfluss ihres Beitrags erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 15-sekündiges Dankesvideo für das Social Media Marketing, das sich an bestehende Spender und Follower richtet, um Dankbarkeit für ihre Unterstützung auszudrücken. Der visuelle Stil sollte hell, feierlich und teilbar sein, mit schnellen Schnitten von positiven Bildern und einem mitreißenden, inspirierenden Musiktrack. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens "Subtitles/captions" verwenden, um Schlüsselbotschaften zu vermitteln, und machen Sie es zu einem effektiven Non-Profit-Marketing-Video, das auf verschiedenen Plattformen weitreichend Resonanz findet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Wohltätigkeits-Promo-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising- und Aufklärungsvideos. Gestalten Sie wirkungsvolle Botschaften und erreichen Sie Ihr Publikum mit professionellen, anpassbaren Inhalten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Wohltätigkeitsvideo-Vorlagen, die für verschiedene Fundraising- und Aufklärungskampagnen entwickelt wurden. Dies bietet eine professionelle Grundlage für Ihre Geschichte und hilft Ihnen, schnell zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Botschaft
Geben Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie unsere Text-to-video from script-Funktion, um Ihren Text in gesprochene Dialoge zu verwandeln. Vermitteln Sie klar die Mission Ihrer Organisation und den Aufruf zum Handeln, um potenzielle Spender zu engagieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit kraftvollen visuellen Elementen. Nutzen Sie die integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante Bilder und Musik zu finden, und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft visuell ansprechend und emotional berührend ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie mit Untertiteln
Finalisieren Sie Ihr Video und generieren Sie automatisch Untertitel, um Ihre Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Exportieren Sie Ihr wirkungsvolles Promo-Video in verschiedenen Formaten, bereit für Social Media oder Ihre Website.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hervorhebung wirkungsvoller Begünstigten-Geschichten

Produzieren Sie herzliche Videos, die die realen Auswirkungen der Arbeit Ihrer Wohltätigkeitsorganisation durch Testimonials von Begünstigten zeigen, Vertrauen schaffen und Unterstützung fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meiner Non-Profit-Organisation helfen, wirkungsvolle Fundraising-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Non-Profit-Organisationen, schnell und effizient überzeugende Fundraising-Videos zu erstellen. Unser AI-Video-Maker nutzt anpassbare Videovorlagen und AI-Funktionen wie Text-to-video from script und Voiceover-Generierung, um wirkungsvolle Videos zu produzieren, die das Bewusstsein schärfen und Spenden steigern.

Welche Tools bietet HeyGen zur Anpassung von Wohltätigkeitsvideo-Vorlagen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen und eine umfangreiche Medienbibliothek, um Ihre Wohltätigkeitsvideo-Vorlagen zu personalisieren. Sie können problemlos das Logo Ihrer Organisation hinzufügen, Farben anpassen und relevantes Stock-Material oder eigene Videoclips integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft einzigartig und markengerecht ist.

Kann HeyGen Videos mit Untertiteln und verschiedenen Seitenverhältnissen für das Social Media Marketing generieren?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von Videos mit automatischen Untertiteln, um die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu verbessern. Sie können auch problemlos Seitenverhältnisse für verschiedene Social Media Marketing-Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Non-Profit-Videos professionell aussehen und Unterstützer überall effektiv erreichen.

Wie vereinfacht HeyGens AI-Video-Maker die Erstellung von Wohltätigkeits-Promo-Videos?

HeyGens AI-Video-Maker vereinfacht die Erstellung von Wohltätigkeits-Promo-Videos erheblich, indem er Skripte in ansprechende Inhalte verwandelt. Durch die Nutzung von Funktionen wie AI avatars und fortschrittlicher Voiceover-Generierung hilft HeyGen Organisationen, Zeit und Geld zu sparen und den Prozess der Produktion hochwertiger Non-Profit-Videos einfach und effizient zu gestalten.

