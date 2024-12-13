Entwickeln Sie ein 45-sekündiges emotional ansprechendes Video für potenzielle Spender, das warme, einfühlsame Bilder und eine herzliche Stimme nutzt, um eine persönliche Geschichte des Einflusses zu erzählen. Dieses Video sollte die Kraft des Geschichtenerzählens zeigen, um Spenden zu inspirieren, indem es HeyGen's AI-Avatare für eine konsistente Bildschirmpräsenz und die Voiceover-Generierung für eine professionelle Tonspur nutzt.

