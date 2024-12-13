Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Promo-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Videoinhalte ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für all Ihre Social-Media-Marketing-Bemühungen beibehalten.