Erstellen Sie ein 60-sekündiges Aufklärungsvideo für eine gemeinnützige Organisation, das potenzielle Spender und Freiwillige anspricht, indem es deren Mission vorstellt und ihre positive Wirkung durch herzerwärmende Bilder und eine inspirierende, professionelle Voiceover-Stimme von HeyGen zeigt. Der visuelle Stil sollte warm und dokumentarisch sein, reale Szenarien zeigen und von sanfter, aufbauender Hintergrundmusik begleitet werden. Dieses Video zielt darauf ab, Bewusstsein zu schaffen und Vertrauen aufzubauen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Fundraising-Video, das darauf abzielt, die Aufmerksamkeit jüngerer, social-media-affiner Personen zu erregen, indem es eine bevorstehende Wohltätigkeitsveranstaltung mit einem klaren Handlungsaufruf bewirbt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und modern sein, mit lebendigen Grafiken und mitreißender Musik, und ein ansprechender AI-Avatar von HeyGen sollte die wichtigsten Veranstaltungsdetails direkt an den Zuschauer übermitteln. Das Ziel ist die Veranstaltungswerbung und die Ermutigung zu sofortigen Anmeldungen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das Video-Storytelling nutzt, um die greifbaren Auswirkungen von Fundraising und Spenden auf die Begünstigten zu veranschaulichen, und sich an Personen richtet, die Beweise dafür suchen, wie ihre Beiträge einen Unterschied machen. Der visuelle Stil sollte herzlich und authentisch sein, weiches Licht mit simulierten Interviews unter Verwendung von Stockmaterial kombinieren und von einfühlsamer Hintergrundmusik untermalt werden. Entscheidend ist, dass HeyGens Untertitel verwendet werden, um sicherzustellen, dass die kraftvollen Zeugnisse für alle Zuschauer zugänglich sind, um eine tiefere emotionale Verbindung zu fördern und weitere Unterstützung zu ermutigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Aufklärungsvideo für soziale Medien, das auf ein breites Publikum von Social-Media-Nutzern abzielt, um schnelles Engagement für eine weniger bekannte Sache zu erreichen. Der visuelle Stil sollte visuell auffällig und informativ sein, mit fetten Textüberlagerungen und prägnanten Botschaften über dynamisches Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek, gepaart mit einem mitreißenden, kurzen Musikstück. Das Hauptziel ist es, schnell Bewusstsein zu schaffen und anfängliches Interesse zu wecken.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Charity Awareness Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising- und Awareness-Videos für Ihre gemeinnützige Organisation. Nutzen Sie die Kraft der AI, um Ihre Mission zu teilen und mit professionellen Inhalten zu inspirieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an professionell gestalteten Videovorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um automatisch Videoszenen zu generieren. Dies vereinfacht den Erstellungsprozess für Ihre Charity-Awareness-Videos.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Erzählung
Verwandeln Sie Ihre Botschaft in ansprechende Inhalte. Nutzen Sie unsere AI-Funktionen, um aus Ihrem Text überzeugende Voiceovers zu generieren, sodass Sie die einzigartige Videoerzählung Ihrer Organisation ohne eigene Sprachaufnahmen erzählen können.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie relevante Bilder oder Videoclips hinzufügen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um wirkungsvolle visuelle Elemente zu finden, oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um die Arbeit Ihrer gemeinnützigen Organisation effektiv zu präsentieren und das Bewusstsein zu schärfen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr Charity-Video, indem Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Social-Media-Marketing und um Spenden zu inspirieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Auswirkungen auf die Begünstigten hervor

Produzieren Sie ansprechende AI-Videos, um die positiven Auswirkungen der Arbeit Ihrer Wohltätigkeitsorganisation durch überzeugende Geschichten der Begünstigten effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen gemeinnützige Organisationen bei der Erstellung wirkungsvoller Fundraising-Videos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es gemeinnützigen Organisationen, überzeugende Fundraising-Videos zu produzieren, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Sie können schnell professionelle Inhalte erstellen, um das Bewusstsein zu schärfen und Ihre Fundraising- und Spendenziele zu unterstützen, ohne umfangreiche Produktionsressourcen zu benötigen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Charity-Awareness-Videos zu vereinfachen?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen, darunter Text-zu-Video-Generierung und Voiceover-Generierung, um die Erstellung von Charity-Awareness-Videos erheblich zu vereinfachen. Mit benutzerfreundlichen Bearbeitungstools und anpassbaren Videovorlagen können Sie effizient fesselnde Erzählungen erstellen, um das Bewusstsein für Ihre Sache zu schärfen.

Kann HeyGen meiner Organisation helfen, Video-Storytelling effektiv für Social-Media-Marketing zu nutzen und das Bewusstsein zu erhöhen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihr Video-Storytelling für Social-Media-Marketing zu verbessern, indem es Tools wie AI-Avatare, Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassungen bereitstellt. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen, einen klaren Handlungsaufruf enthalten und das Bewusstsein auf verschiedenen Plattformen erhöhen.

Wie ermöglicht HeyGen eine kostengünstige Videoproduktion für Fundraising und Veranstaltungswerbung?

HeyGen macht die Videoerstellung und -produktion kostengünstig für Fundraising und Veranstaltungswerbung, indem es AI-Technologie nutzt, um den Bedarf an teurer Ausrüstung oder Schauspielern zu minimieren. Unsere Plattform bietet eine Medienbibliothek mit Stockmaterial und anpassbaren Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige Videos effizient und budgetgerecht zu produzieren.

