Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Video, das perfekt für Kleinunternehmer ist, die ein neues Produkt einführen. Zeigen Sie einen charmanten Cartoon-Charakter, der die Vorteile vorstellt. Der visuelle Stil sollte eine helle und farbenfrohe 2D-Animation sein, kombiniert mit einem fröhlichen, freundlichen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um das Erlebnis des Charakter-Video-Machers intuitiv und unterhaltsam zu gestalten.

Video Generieren