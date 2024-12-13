Ihr zuverlässiger Video-Generator für Change-Management für reibungslose Übergänge

Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikationsvideos mit beeindruckenden KI-Avataren, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges technisches Erklärvideo für IT-Fachleute, das die Einführung eines neuen Cybersicherheitsprotokolls und dessen Auswirkungen auf die Datenverarbeitung detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte elegant und datenorientiert sein, mit animierten Diagrammen und Flussdiagrammen, während die Audioaufnahme eine präzise, informative Stimme haben sollte. Betonen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion die Erstellung solcher detaillierten internen Kommunikationsvideos vereinfacht und während dieser Change-Management-Initiative Genauigkeit und Konsistenz in der gesamten Organisation gewährleistet.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Onboarding-Video für alle neuen Mitarbeiter, das sie durch das aktualisierte Unternehmenssystem zur Spesenabrechnung führt. Der visuelle Ansatz sollte benutzerfreundlich sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und hilfreichen Textanmerkungen, ergänzt durch einen zugänglichen, konversationellen Ton eines KI-Avatars. Dieses Schulungs- und Onboarding-Video sollte HeyGens KI-Avatare nutzen, um das Lernerlebnis persönlicher und ansprechender zu gestalten und die Verfahrensänderungen auf freundliche Weise effektiv zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video zur Kommunikation von organisatorischen Veränderungen für alle Unternehmensmitarbeiter, das die Vorteile und die schrittweise Einführung einer neuen Richtlinie für Remote-Arbeit darlegt. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit klaren Infografiken und positiven Bildern, begleitet von einer selbstbewussten und klaren Stimme. Dieses Video sollte HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle zu gewährleisten und als effektiver Change-Management-Video-Generator zu fungieren, um potenzielle Bedenken auszuräumen und Verständnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für bestehende Software-Nutzer und das interne Entwicklungsteam, das die neueste Funktionsveröffentlichung hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten von UI-Demonstrationen und Funktionshinweisen, begleitet von einer begeisterten, aber präzisen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Videovorlagen und vorgefertigte Szenen, um dieses Videodokumentation schnell zu erstellen und eine konsistente und hochwertige Präsentation der neuen Funktionen sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Change-Management-Video-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Change-Management-Videos, um Updates klar zu kommunizieren, Ihr Team zu leiten und reibungslose Übergänge zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Botschaft
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Change-Management-Botschaft und lassen Sie unsere intelligente Text-zu-Video-Technologie Ihr Skript in ein dynamisches Video verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihr Video zu erzählen und einen konsistenten und nachvollziehbaren Sprecher für Ihre organisatorische Veränderungskommunikation zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild zu bewahren, das Ihre interne Kommunikation verstärkt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video mit automatischen Untertiteln und Captions und laden Sie es dann einfach herunter oder teilen Sie es über Ihre bevorzugten internen Kommunikationskanäle für maximale Reichweite.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie die Akzeptanz von Veränderungen bei den Mitarbeitern

.

Motivieren und informieren Sie Mitarbeiter über neue Initiativen und Visionen, um Akzeptanz und Begeisterung während Phasen der organisatorischen Transformation zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Umwandlung von Text in Video?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle Videos direkt aus Ihren Textskripten zu erstellen. Seine fortschrittlichen Text-zu-Video-Fähigkeiten, kombiniert mit einem leistungsstarken KI-Video-Generator, produzieren automatisch ansprechende Inhalte mit realistischen KI-Avataren und Voiceovers. Dies reduziert die technische Komplexität, die normalerweise mit der Videoproduktion verbunden ist, erheblich.

Kann HeyGen bei der Erstellung effektiver interner Kommunikationsvideos für das Change-Management helfen?

Ja, HeyGen ist ein idealer KI-Video-Generator für die Erstellung überzeugender interner Kommunikationsvideos, insbesondere für das Change-Management. Sie können schnell anpassbare Videovorlagen und KI-Avatare nutzen, um wichtige Botschaften effektiv zu vermitteln und eine konsistente und klare Kommunikation von organisatorischen Veränderungen sicherzustellen, ohne umfangreiche Erfahrung in der Videoproduktion zu benötigen.

Welche Branding-Kontrollen sind innerhalb von HeyGen für Unternehmensvideos verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten einfach in Ihre Videovorlagen integrieren, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild in all Ihren internen Kommunikations- oder Marketingvideos zu gewährleisten.

Wie können HeyGens KI-Avatare und Voiceover-Generierung meine Videoinhalte verbessern?

HeyGens innovative KI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung heben Ihre Videoinhalte hervor, indem sie einen menschlichen Touch bieten, ohne dass Filmaufnahmen erforderlich sind. Diese realistischen sprechenden Köpfe können Ihre Botschaft klar und ausdrucksstark vermitteln, weiter verbessert durch automatische Untertitel/Captions, wodurch Ihre Videos ansprechender und zugänglicher für verschiedene Zwecke wie Schulungs- und Onboarding-Videos oder Produkt-Erklärvideos werden.

