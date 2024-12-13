AI Change Management Trainingsvideo-Generator

Vereinfachen Sie die Mitarbeiterschulung mit dynamischen Erklärvideos, die einfach mit AI-Avataren generiert werden.

495/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter und bestehendes Personal, das die jüngsten Aktualisierungen unserer HR-Richtlinien detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikartig sein, mit leicht verständlichen Visualisierungen und einer ruhigen, beruhigenden AI-Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt schnell zu generieren, und Untertitel für die Barrierefreiheit in diesem Mitarbeiterschulungsmodul.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Manager und Teamleiter, das eine bedeutende organisatorische Umstrukturierung ankündigt. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ, aber einfühlsam sein, mit einem professionellen AI-Avatar-Präsentator in einem formellen Umfeld, ergänzt durch relevantes Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Stabilität und Zukunftsvision zu vermitteln und effektive Change-Management-Videos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video für Remote- und Hybrid-Mitarbeiter, das Ratschläge zur Anpassung an neue flexible Arbeitsregelungen bietet. Der visuelle Stil sollte lebhaft und dynamisch sein, mit HeyGens Vorlagen & Szenen für einen schnellen Start und einer energetischen AI-Erzählung, um prägnante, motivierende Botschaften zu liefern, die das Mitarbeiterengagement fördern und wichtige Aspekte von AI-Trainingsvideos hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Change Management Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Change-Management-Trainingsvideos mit AI, um Ihr Team mit klarer Kommunikation und konsistenter Botschaft zu stärken.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Change-Management-Inhalt oder Ihr Skript in unsere Plattform einfügen, um die AI-Text-zu-Video-Fähigkeiten zu nutzen und Text in dynamische visuelle Erzählungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen, um Ihre Change-Management-Botschaft visuell darzustellen. Passen Sie Szenen an, um Ihrer Markenidentität zu entsprechen.
3
Step 3
Fügen Sie Erzählung hinzu und polieren Sie
Verbessern Sie Ihr Video mit AI-Erzählung, indem Sie aus einer Vielzahl von Stimmen wählen, und generieren Sie automatisch genaue Untertitel, um Barrierefreiheit und Klarheit für alle Lernenden zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Trainingsvideo
Finalisieren Sie Ihr Change-Management-Trainingsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre hochwertigen AI-generierten Inhalte einfach, um Veränderungen effektiv in Ihrer Organisation zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Adoption durch Kommunikation fördern

.

Kommunizieren Sie effektiv die Vision und die Vorteile von organisatorischen Veränderungen, um Akzeptanz und Bereitschaft unter den Mitarbeitern zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Trainingsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, hochkreative Trainingsvideos mühelos zu erstellen, indem es anpassbare Videovorlagen und eine umfangreiche Medienbibliothek bietet. Sie können Ihre Markenidentität mit Logos und Farben integrieren, um professionelle und ansprechende Visuals zu gewährleisten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Videoinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um ansprechende Videoinhalte direkt aus Textskripten zu generieren, mit einer Vielzahl realistischer AI-Avatare. Dieser AI-Videogenerator vereinfacht die Produktion und ermöglicht es Benutzern, schnell und effizient hochwertige Videos zu erstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung effektiver Change-Management-Trainingsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Videogenerator zur Produktion wirkungsvoller Change-Management-Trainingsvideos. Seine intuitive Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung von Erklärvideos und Unternehmenslernmodulen, um während der digitalen Transformation oder organisatorischen Veränderungen klare Kommunikation sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Voiceovers und Untertitel für globale Mitarbeiterschulungen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für mehrsprachige Voiceovers und automatische AI-Untertitel, wodurch Ihre Mitarbeiterschulungsvideos für ein globales Publikum zugänglich werden. Dies gewährleistet effektive Kommunikation und Verständnis über diverse Sprachgruppen hinweg in Ihrer Organisation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo