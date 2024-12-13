Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Werbevideo mit den AI-Avataren von HeyGen, das sich speziell an angehende Content-Ersteller und Kleinunternehmer richtet, um die kreative Herausforderung dieses Monats vorzustellen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit dynamischen Texteinblendungen und einem motivierenden, mitreißenden Soundtrack, während die Erzählung den AI-Avatar als 'Videohersteller der Herausforderung des Monats' nutzt, um zur Teilnahme zu inspirieren und die Zuschauer durch die ersten Schritte zu führen. Dieses kurze Video sollte ermutigend und visuell ansprechend wirken, um sofortiges Interesse an der neuen Videoherausforderung zu wecken.

Video Generieren