Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für interne Ingenieurteams, das ein neues Software-Update detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Textüberlagerungen und animierten Grafiken, ergänzt durch eine autoritative, aber ansprechende Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um die präzise Erzählung schnell zu erstellen und mit professioneller "Voiceover-Generierung" zu verbessern, um während dieser wichtigen technischen Schulung eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für neue Mitarbeiter in allen Abteilungen, das sich auf Datenschutzbestimmungen konzentriert. Dieses Video sollte einen professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil mit einem beruhigenden, ruhigen Audioton verwenden, um komplexe Informationen verständlich zu machen. Nutzen Sie HeyGens lebensechte "AI-Avatare", um den Inhalt konsistent zu präsentieren, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte durch automatisch generierte "Untertitel" für maximale Zugänglichkeit in diesem wichtigen Mitarbeiter-Onboarding-Prozess verstärkt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Werbevideo, um potenzielle Lernende für ein neues Programm zur Erstellung von Zertifizierungsschulungsvideos zu gewinnen. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und modern sein, Erfolgsgeschichten und wichtige Vorteile präsentieren, alles untermalt von aufbauender Hintergrundmusik und einer motivierenden Stimme. Konstruieren Sie diese fesselnde Erzählung mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" und bereichern Sie das Storytelling mit hochwertigen visuellen Elementen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Benutzer, die ein neues Softwaremodul im Rahmen einer umfassenderen Unternehmensschulungsinitiative beherrschen. Das Video benötigt eine direkte, schrittweise visuelle Präsentation mit klaren Bildschirmdemonstrationen und einer präzisen, erklärenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um das Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, und integrieren Sie effektive "Untertitel", um das Lernen und die Behaltensleistung in diesem praktischen Schulungsvideoszenario zu unterstützen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Zertifizierungsschulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie effizient professionelle und ansprechende Zertifizierungsschulungsvideos mit AI, indem Sie Text in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Die Text-to-Video-Funktion wird Ihr Skript in ein poliertes Video umwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für effektives Training klar ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Trainer zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um Ihre Zertifizierungsinhalte konsistent zu vermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stärken Sie Ihre Markenidentität, indem Sie benutzerdefinierte Logos und Farben mit den integrierten Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit Ihrem Unternehmensimage übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie zur Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform geeignet sind. Integrieren Sie nahtlos mit Ihrem LMS durch SCORM-Export, um wirkungsvolle Unternehmensschulungen bereitzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Informationen

Verwandeln Sie komplexe technische und Compliance-Schulungsinhalte in leicht verständliche AI-generierte Videos, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Zertifizierungsschulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Zertifizierungsschulungsvideos, indem es AI-Avatare und Text-to-Video-Technologie nutzt, um Ihre Skripte schnell und effizient in ansprechende Schulungsinhalte für Ihre Zertifizierungsprogramme zu verwandeln.

Kann HeyGen in bestehende Learning Management Systeme für Unternehmensschulungen integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt die nahtlose Integration mit verschiedenen Learning Management Systemen durch Funktionen wie SCORM-Export, was eine effiziente Bereitstellung Ihrer AI-generierten Unternehmensschulungsvideos ermöglicht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Lokalisierung von Schulungsvideos für diverse Zielgruppen?

HeyGen erleichtert die Lokalisierung Ihrer Schulungsvideos mit automatisierten Untertiteln und AI-Voiceover-Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für globale Mitarbeiter zugänglich und wirkungsvoll sind.

Wie können HeyGens AI-Avatare das Branding in Unternehmensschulungsvideos verbessern?

HeyGens anpassbare AI-Avatare ermöglichen es Ihnen, ein konsistentes Branding in Ihren Unternehmensschulungsvideos beizubehalten, indem sie Ihre Skripte mit professionellen visuellen Elementen zum Leben erwecken, die mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

