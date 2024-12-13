Kurse mit unserem Zertifizierungs-Videoersteller verbessern

Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie Ihre Schulungsprogramme mit ansprechenden, lebensechten AI-Avataren für Zertifizierungsvideos.

605/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das auf aktuelle Lernende zugeschnitten ist, die mit einem komplexen Modul kämpfen, um komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen. Dieses Video sollte einen klaren und pädagogischen visuellen Stil annehmen, mit klaren On-Screen-Texten und sorgfältig ausgewählten Vorlagen & Szenen, um abstrakte Konzepte zu veranschaulichen. Der Ton wird eine ruhige, autoritative Stimme haben, die mit genauen Untertiteln/Untertiteln ergänzt wird, um das Verständnis für alle Zuschauer im Kontext von Bildungsvideos zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an L&D-Teams und HR-Teams richtet und hervorhebt, wie einfach sie Schulungs- und Zertifizierungsprogramme verbessern können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen und relevanter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Unternehmensidentität widerzuspiegeln. Eine dynamische Voiceover-Generierung wird schnell die Leistungsfähigkeit unseres Zertifizierungs-Videoerstellers vermitteln und die Inhaltserstellung nahtlos und wirkungsvoll machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges animiertes Video, das zertifizierten Fachleuten ein wichtiges Update liefert. Der visuelle Stil sollte hell, freundlich und visuell zugänglich sein, mit einfachen animierten Videoelementen. Der Ton sollte eine direkte, informative Nachricht sein, die mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wurde, um in kurzer Zeit eine hohe Wirkung zu erzielen. Dieses Video, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten für verschiedene Plattformen, wird als schnelle, wesentliche Benachrichtigung dienen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Zertifizierungs-Videoersteller funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende Bildungsvideos für Ihre Zertifizierungsprogramme mit AI, vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie die Lernergebnisse.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Bildungsskripts oder nutzen Sie unsere AI, um Inhalte aus Ihrem Lehrplan zu generieren. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text effizient in ein videobereites Format und spart Ihnen Zeit.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement der Lernenden, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer AI-Avatare wählen. Diese AI-Avatare dienen als konsistente und professionelle virtuelle Instruktoren, die komplexe Themen für Zertifizierungen vereinfachen.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Stärken Sie die Identität Ihrer Organisation, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen wie Logos und Markenfarben anwenden. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Zertifizierungs-Bildungsvideos ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild haben.
4
Step 4
Exportieren Sie hochwertige Videos
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihre professionellen Bildungsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Liefern Sie überzeugende Inhalte für Ihre Online-Kurse und Schulungsprogramme.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Zertifizierungen vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, leicht verständliche Bildungsvideos, um komplexe Zertifizierungsthemen für alle zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Schulungs- und Zertifizierungsprogramme verbessern?

HeyGen revolutioniert die Art und Weise, wie L&D- und HR-Teams Online-Kurse entwickeln, indem es die schnelle Erstellung ansprechender Bildungsvideos ermöglicht. Nutzen Sie unsere umfangreichen Videovorlagen und AI-Avatare, um komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen und das Lernen wirkungsvoller zu gestalten.

Bietet HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Bildungsvideos an?

Ja, HeyGen bietet robuste benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo und die Farbschemata Ihrer Organisation in alle Ihre Zertifizierungsvideos integrieren können. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt Ihre Markenidentität in allen Bildungsinhalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug zur Videoproduktion für Bildungsinhalte?

HeyGen ist ein effektives Werkzeug zur Videoproduktion, da es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt, um die Produktion hochwertiger Bildungsvideos zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell dynamische Inhalte zu erstellen, die helfen, komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen, ohne dass fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Kann HeyGen Textskripte in animierte Bildungsvideos umwandeln?

Absolut. HeyGen kann Ihre Textskripte mühelos in animierte Bildungsvideos umwandeln, komplett mit AI-Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln. Dies rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess für Zertifizierungsvideos und macht ihn zugänglich und effizient.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo