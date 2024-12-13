Kurse mit unserem Zertifizierungs-Videoersteller verbessern
Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie Ihre Schulungsprogramme mit ansprechenden, lebensechten AI-Avataren für Zertifizierungsvideos.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das auf aktuelle Lernende zugeschnitten ist, die mit einem komplexen Modul kämpfen, um komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen. Dieses Video sollte einen klaren und pädagogischen visuellen Stil annehmen, mit klaren On-Screen-Texten und sorgfältig ausgewählten Vorlagen & Szenen, um abstrakte Konzepte zu veranschaulichen. Der Ton wird eine ruhige, autoritative Stimme haben, die mit genauen Untertiteln/Untertiteln ergänzt wird, um das Verständnis für alle Zuschauer im Kontext von Bildungsvideos zu unterstützen.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an L&D-Teams und HR-Teams richtet und hervorhebt, wie einfach sie Schulungs- und Zertifizierungsprogramme verbessern können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen und relevanter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Unternehmensidentität widerzuspiegeln. Eine dynamische Voiceover-Generierung wird schnell die Leistungsfähigkeit unseres Zertifizierungs-Videoerstellers vermitteln und die Inhaltserstellung nahtlos und wirkungsvoll machen.
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges animiertes Video, das zertifizierten Fachleuten ein wichtiges Update liefert. Der visuelle Stil sollte hell, freundlich und visuell zugänglich sein, mit einfachen animierten Videoelementen. Der Ton sollte eine direkte, informative Nachricht sein, die mit Text-zu-Video aus dem Skript erstellt wurde, um in kurzer Zeit eine hohe Wirkung zu erzielen. Dieses Video, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten für verschiedene Plattformen, wird als schnelle, wesentliche Benachrichtigung dienen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite von Kursen erweitern.
Erstellen und verteilen Sie zahlreiche Online-Kurse effizient und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum von Lernenden.
Engagement in Schulungen verbessern.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Behaltensquote in all Ihren Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen erheblich zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Schulungs- und Zertifizierungsprogramme verbessern?
HeyGen revolutioniert die Art und Weise, wie L&D- und HR-Teams Online-Kurse entwickeln, indem es die schnelle Erstellung ansprechender Bildungsvideos ermöglicht. Nutzen Sie unsere umfangreichen Videovorlagen und AI-Avatare, um komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen und das Lernen wirkungsvoller zu gestalten.
Bietet HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Bildungsvideos an?
Ja, HeyGen bietet robuste benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, mit denen Sie das Logo und die Farbschemata Ihrer Organisation in alle Ihre Zertifizierungsvideos integrieren können. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt Ihre Markenidentität in allen Bildungsinhalten.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug zur Videoproduktion für Bildungsinhalte?
HeyGen ist ein effektives Werkzeug zur Videoproduktion, da es AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt, um die Produktion hochwertiger Bildungsvideos zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell dynamische Inhalte zu erstellen, die helfen, komplexe Themen für Zertifizierungen zu vereinfachen, ohne dass fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Kann HeyGen Textskripte in animierte Bildungsvideos umwandeln?
Absolut. HeyGen kann Ihre Textskripte mühelos in animierte Bildungsvideos umwandeln, komplett mit AI-Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln. Dies rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess für Zertifizierungsvideos und macht ihn zugänglich und effizient.