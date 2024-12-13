Zertifikat-Trainingsvideo-Maker: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Optimieren Sie die Inhaltserstellung und liefern Sie professionelle Kurse schneller mit realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Tutorial für erfahrene Mitarbeiter über eine komplexe neue Softwarefunktion, das als wesentlicher Bestandteil der "Videodokumentation" des Unternehmens für SOPs dient. Die visuelle Präsentation sollte sehr instruktiv sein, mit detaillierten Bildschirmaufnahmen mit hervorgehobenen Elementen und klaren, prägnanten Untertiteln, um das Verständnis zu erleichtern. Ein ruhiges und informatives Voiceover, das aus einem detaillierten Skript generiert wird, sollte die Benutzer durch jeden Schritt führen und es zu einem effektiven "How-to-Guide" machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges ansprechendes "Onboarding-Video" für Remote-Teammitglieder, das die Unternehmenskultur zeigt und wichtige Tools vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und einladend sein, mit einer modernen Vorlage und der Einbindung verschiedener AI-Avatare sowie unterstützender Medienbibliothek/Stock-Unterstützungsvisuals, um ein lebendiges und informatives Erlebnis zu schaffen. Dieses Video dient als wichtiges "Schulungsmaterial", um neue Mitarbeiter nahtlos zu integrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Update für ein "Zertifikat-Trainingsvideo-Maker"-Programm, das die jüngsten Änderungen an den besten Praktiken der Branche hervorhebt. Zielgruppe sind Fachleute, die eine Rezertifizierung anstreben, wobei der Inhalt in einem dynamischen und instruktiven visuellen Stil präsentiert wird, mit animierten Textüberlagerungen und einem selbstbewussten, professionellen Voiceover, das aus einem Skript generiert wird. Das Endergebnis muss eine Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte umfassen, um sicherzustellen, dass es für verschiedene Lernplattformen anpassbar ist und Ihre "Trainingsvideo-Maker"-Fähigkeiten verbessert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Zertifikat-Trainingsvideo-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Zertifikat-Trainingsvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Inhaltserstellung für effektives Mitarbeiterlernen optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Trainingsinhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, die Erstellung ansprechender Schulungsmaterialien für Ihr Zertifikatsprogramm zu optimieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare wählen. Diese Präsentatoren werden Ihr Skript vortragen und Ihrem Zertifikat-Trainingsvideo ein professionelles und konsistentes Gesicht verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihr Skript in natürlich klingende Sprache umzuwandeln. Sie können auch Akzente und Töne anpassen, um die Stimme Ihrer Marke widerzuspiegeln und klare und konsistente Anweisungen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Zertifikat-Trainingsvideo, indem Sie die optimale Auflösung und das Seitenverhältnis auswählen. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt für jeden Vertriebskanal, von LMS bis zu internen Plattformen, zugeschnitten ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen für spezialisiertes Training

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, ansprechende Videolektionen, um spezialisiertes oder technisches Zertifikatstraining zugänglicher und effektiver zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos mit AI vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um die Produktion hochwertiger Trainingsvideos zu optimieren. Sie können Skripte in ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und natürlichen AI-Voiceovers verwandeln, was die normalerweise für die Videoproduktion benötigte Zeit und Ressourcen erheblich reduziert. Dies macht HeyGen zu einem effizienten Trainingsvideo-Maker für vielfältige Lernbedürfnisse.

Bietet HeyGen Funktionen für das effiziente Management und die Verteilung von Trainingsinhalten?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen für das nahtlose Management und die intelligente Verteilung Ihrer Schulungsmaterialien. Seine Kollaborationstools ermöglichen Team-Effizienz, und für die Verteilung unterstützt HeyGen das Veröffentlichen von Videos, die leicht in bestehende Learning Management Systeme (LMS-Integration) integriert werden können, um Ihre Mitarbeiterschulungs-Workflows zu optimieren.

Welche fortschrittlichen Bearbeitungs- und Anpassungstools bietet HeyGen für professionelles Schulungsmaterial?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Bearbeitungssoftware und Anpassungsoptionen, um beeindruckendes Schulungsmaterial zu erstellen. Dazu gehört ein leistungsstarker Video-Editor mit textbasierter Bearbeitung, Studio-Sound-Verbesserungen und anpassbaren Vorlagen sowie Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsvideos mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Wie unterstützt HeyGen die globale Mitarbeiterschulung und Zugänglichkeit mit seinen Videokreationstools?

HeyGen erleichtert die globale Mitarbeiterschulung, indem es mehrsprachige Videoplayer-Funktionen und robuste Lokalisierungsfunktionen bietet, einschließlich automatischer Untertitel und Bildunterschriften. Diese Tools stellen sicher, dass Ihre Trainingsvideos für ein vielfältiges internationales Publikum zugänglich und verständlich sind, was die Reichweite Ihrer wertvollen Schulungsinhalte erhöht.

