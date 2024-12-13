CEO-Video-Macher: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Produzieren Sie effizient hochwertige CEO-Videos mit AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren.

Entwickeln Sie eine überzeugende 60-sekündige "CEO-Video-Macher"-Botschaft für die interne Unternehmenskommunikation, die sich an alle Mitarbeiter und wichtige Interessengruppen richtet. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit klaren, hochauflösenden Bildern, während der Ton eine inspirierende und klare Stimme sein sollte, um die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Botschaft des CEOs effizient in eine fesselnde Ansprache zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Kunden und Investoren, das eine neue Produkteinführung präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und modern sein, mit lebendigen Farben und mitreißender Hintergrundmusik, die klar mit den Markenrichtlinien übereinstimmt. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Produkteigenschaften zu präsentieren und sicherzustellen, dass die Markensteuerung während der gesamten Präsentation konsistent bleibt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen Werkzeuge einführt. Der visuelle Stil sollte sauber, lehrreich und einladend sein, mit leicht verständlichen Grafiken und einem fröhlichen und freundlichen Ton. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und ansprechende Willkommensbotschaft zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges hochwertiges Video für Social-Media-Follower, das einen schnellen Tipp oder eine Ankündigung von einem Unternehmensleiter liefert, optimiert für die mobile Videoproduktion. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und trendig sein, mit schnellen Schnitten und wirkungsvollen On-Screen-Texten, begleitet von energetischer Hintergrundmusik. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um ein einfaches Ansehen ohne Ton zu ermöglichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man CEO-Videos mit einem AI-Video-Macher erstellt

Verwandeln Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit hochwertigen, professionellen CEO-Videos, die mühelos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie erstellt werden.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie die Nachricht Ihres CEOs in den Skripteditor ein. Unsere Plattform wandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video um, was die Videoerstellung einfach macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihren CEO zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an Ihre Marke an, um professionelle CEO-Videos zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Wenden Sie die Farben, das Logo und die Hintergrundszenen Ihrer Marke an. Nutzen Sie Markensteuerungen und Videovorlagen, um eine konsistente Unternehmenskommunikation und ein poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges CEO-Video und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Ihre überzeugende Botschaft ist nun bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Social-Media-Inhalte produzieren

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videos für Social-Media-Plattformen, um Unternehmensnachrichten, Werte und Updates direkt vom CEO zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller CEO-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, aus einem einfachen Skript polierte CEO-Videos zu erstellen. Dies macht die Erstellung hochwertiger Videos zugänglich und effizient für wirkungsvolle Unternehmenskommunikation.

Welche Markensteuerungen stehen für meine Unternehmenskommunikationsvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo hochzuladen und Farben anzupassen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Sie können auch Ihre eigene Medienbibliothek integrieren, um eine konsistente visuelle Botschaft in all Ihren Videos zu gewährleisten.

Wie schnell kann ich Videos mit HeyGens AI-Video-Macher erstellen?

Mit HeyGens intuitivem AI-Video-Macher können Sie Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren in nur wenigen Minuten verwandeln. Dieser effiziente Prozess ist ideal, um schnell eine Vielzahl von Marketing- oder Schulungsvideos zu erstellen, die einen kreativen Ansatz zur Videoproduktion widerspiegeln.

Kann HeyGen mir helfen, überzeugende CEO-Videos nur aus einem Skript zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle CEO-Videos zu erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben oder einfügen. Unsere Plattform generiert automatisch einen AI-Avatar, der Ihre Botschaft spricht, komplett mit professionellem Voiceover und wichtigen Untertiteln, was Ihren Videoerstellungsprozess vereinfacht.

