Entwickeln Sie eine überzeugende 60-sekündige "CEO-Video-Macher"-Botschaft für die interne Unternehmenskommunikation, die sich an alle Mitarbeiter und wichtige Interessengruppen richtet. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit klaren, hochauflösenden Bildern, während der Ton eine inspirierende und klare Stimme sein sollte, um die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Botschaft des CEOs effizient in eine fesselnde Ansprache zu verwandeln.

Video Generieren