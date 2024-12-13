CEO-Ankündigungsgenerator: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Erstellen Sie schnell überzeugende Unternehmensankündigungsvideos mit fortschrittlichen KI-Avataren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige 'Unternehmensupdates' teilt. Der visuelle Stil sollte warm, ansprechend und professionell sein und subtil das Unternehmensbranding einbeziehen. Eine beruhigende, aber autoritative Sprachgenerierung wird die Botschaft übermitteln, unterstützt von sanfter, motivierender Hintergrundmusik, unter Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen für ein poliertes Erscheinungsbild.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 60-sekündiges Video aus dem 'CEO-Ankündigungsgenerator' speziell für neue Mitarbeiter, das eine 'neue Mitarbeiterankündigung' betont. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich, professionell und einladend sein und vielfältige KI-Avatare zeigen, die Inklusivität vermitteln. Die Botschaft sollte von einer klaren, artikulierten und beruhigenden KI-Stimme übermittelt werden, wobei die Zugänglichkeit durch automatisch generierte Untertitel gewährleistet wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Executive-Update-Video für Investoren und wichtige Stakeholder, das die strategische Vision des Unternehmens umreißt und seine Führungsrolle in 'generativer KI' hervorhebt. Der visuelle Stil sollte autoritativ und hochmodern sein, unter Verwendung abstrakter Grafiken und Datenvisualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Eine selbstbewusste, überzeugende KI-Stimme wird die Botschaft mit einem minimalen, futuristischen Hintergrundsound übermitteln, um eine optimale Ansicht auf allen Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der CEO-Ankündigungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensankündigungsvideos mit KI-Avataren und personalisiertem Branding, um wichtige Updates effektiv an Ihr Team und Ihre Stakeholder zu kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Ankündigungsvideo
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben, um unsere Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion zu nutzen, die Text in ein dynamisches Video für Ihr Unternehmensankündigungsvideo verwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung von KI-Avataren den perfekten Präsentator und eine geeignete Stimme, um Ihre Botschaft authentisch zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Details an
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Nutzen Sie unsere Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und eine perfekte Lieferung für effektive interne Kommunikation sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die interne Kommunikation für Executive-Updates

Nutzen Sie KI-generierte Videos, um wichtige Executive-Updates und Unternehmensinitiativen klar zu kommunizieren und das Verständnis und Engagement der Mitarbeiter zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Unternehmensankündigungsvideos?

HeyGens KI-Videogenerator bietet eine breite Palette an Videovorlagen und anpassbaren Optionen, die es Benutzern ermöglichen, wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos ohne umfangreiche Designkenntnisse zu erstellen. Sie können jeden Aspekt personalisieren, um die einzigartige Identität Ihrer Marke zu bewahren.

Kann HeyGen lebensechte KI-Avatare für Executive-Updates generieren?

Ja, HeyGen bietet lebensechte KI-Avatare, die Ihre Executive-Updates mit authentischen Ausdrücken und Gesten übermitteln können. Geben Sie einfach Ihr Text-zu-Video aus dem Skript ein, und HeyGen verwandelt es in ein überzeugendes Video mit realistischen KI-Stimmen.

Welche Branding-Kontrollen stehen für meine internen Kommunikationsankündigungen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Schriftarten in all Ihre internen Kommunikations- und Unternehmenskommunikationsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede generierte Ankündigung konsistent und professionell ist.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von CEO-Ankündigungsvideos und Produkteinführungen?

Absolut, HeyGen ist ein idealer KI-Videogenerator für die Produktion hochwertiger CEO-Ankündigungsvideos und dynamischer Produkteinführungen. Die intuitive Plattform vereinfacht die Erstellung kraftvoller Unternehmensankündigungsvideos, die Ihr Publikum fesseln.

