Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Manager richtet, die effiziente Inhaltserstellung benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, die Produktmerkmale dynamisch mit sanften Übergängen präsentieren und von einer optimistischen, professionellen Stimme begleitet werden, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. Dieses Video soll veranschaulichen, wie ein AI-Produktvideo-Generator ihre Marketingbemühungen optimiert.

Video Generieren