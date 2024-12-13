Erstelle einen urkomischen 30-Sekunden-Kurzfilm-Generator für KI-Katzenvideos, der speziell für soziale Medien konzipiert ist und sich an Haustierbesitzer sowie Gelegenheitszuschauer richtet, die skurrile Tierinhalte lieben. Der visuelle Stil sollte hell und cartoonartig sein, mit einer animierten Katze, die Unfug treibt, ergänzt durch eine übertriebene, hochgepitchte Sprachausgabe, die mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird. Die Audio sollte fröhliche Hintergrundmusik enthalten, um den komödiantischen Effekt zu verstärken.

