

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
Für eine 60-sekündige Casting-Enthüllung bieten die Cast-Video-Vorlagen von HeyGen ein elegantes und modernes Design, das speziell für das Teilen in sozialen Medien angepasst ist. Ideal für Casting-Agenturen und Talentscouts, kombiniert dieses Video Anpassungsoptionen mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um eine visuell beeindruckende Präsentation zu erstellen. Das Video zeichnet sich durch eine saubere, minimalistische Ästhetik mit subtilen Übergängen und einem sanften instrumentalen Soundtrack aus, was es perfekt macht, um die einzigartigen Talente Ihres Ensembles hervorzuheben.
Aufforderung 2
Binden Sie Ihr Publikum mit einer 30-sekündigen Casting-Ankündigung ein, die mit HeyGens Videokreationstool erstellt wurde. Entwickelt für unabhängige Filmemacher und kleine Produktionsfirmen, verwendet dieses Video einen kühnen und dramatischen visuellen Stil, der durch HeyGens Sprachgenerierung verstärkt wird, um eine professionelle Note hinzuzufügen. Die Verwendung von kontrastreichen Farben und dynamischen Kamerabewegungen stellt sicher, dass Ihre Ankündigung auffällt, während die energetische Hintergrundmusik die Zuschauer von Anfang bis Ende fesselt.
Aufforderung 3
Stellen Sie Ihre neue Besetzung in einem 90-sekündigen Video vor, das mit dem Ankündigungsvideogenerator von HeyGen erstellt wurde, maßgeschneidert für große Produktionsfirmen und Unterhaltungsnetzwerke. Dieses Video zeichnet sich durch einen kinematografischen visuellen Stil aus, mit weiten Aufnahmen und epischer Hintergrundmusik, um ein Gefühl von Großartigkeit zu erzeugen. Die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen gewährleistet die Zugänglichkeit für alle Zuschauer, während das auf Vorlagen basierende Design eine schnelle und einfache Anpassung ermöglicht. Dieses Video ist perfekt geeignet, um bei einem breiten Publikum einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Kopieren Sie die Aufforderung
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Wie man einen Casting-Ankündigungsvideo-Maker verwendet

Erstellen Sie mühelos ansprechende Casting-Ankündigungsvideos mit unserem intuitiven Videogestaltungstool.

1
Step 1
Wählen Sie eine Cast-Video-Vorlage aus
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen für Castings in unserem Videogestaltungstool wählen. Diese Vorlagen bieten einen strukturierten Ausgangspunkt und erleichtern es, Ihr Ankündigungsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Mit KI-gesteuerten Visuals anpassen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie unseren KI-gesteuerten visuellen Generator nutzen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einzigartige Videoeffekte hinzuzufügen und die Visualisierungen an das Thema Ihrer Ankündigung anzupassen.
3
Step 3
Hintergrundmusik und Sprachaufnahme hinzufügen
Hinterlegen Sie Hintergrundmusik und erstellen Sie ein Voiceover, um Ihrem Video einen professionellen Touch zu verleihen. Unser Tool unterstützt die Erstellung von Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist.
4
Step 4
Exportieren und in sozialen Medien teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Format und teilen Sie es direkt auf sozialen Medien. Unsere Videobearbeitungssoftware macht es einfach, mit nur wenigen Klicks Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Der Ankündigungsvideogenerator von HeyGen befähigt Kreative mit KI-gesteuerten Werkzeugen, fesselnde Casting-Ankündigungen zu erstellen. Mit anpassbaren Videovorlagen für Besetzungen und problemlosem Teilen in sozialen Medien vereinfacht HeyGen den Prozess der Videoproduktion.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten mit fesselnden KI-Videos

Highlight your casting choices and success stories using HeyGen's template-based design and customization options.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann der Ankündigungsvideomacher von HeyGen meine kreativen Projekte verbessern?

HeyGens Ankündigungsvideomacher bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen und Videovorlagen für Besetzungen, die es Ihnen ermöglichen, mit Leichtigkeit visuell beeindruckende Videos zu erstellen. Der AI-gesteuerte visuelle Generator sorgt dafür, dass Ihre Projekte mit professioneller Qualität hervorstechen.

Welche Funktionen bietet das Videokreationstool von HeyGen für technische Nutzer?

Das Videokreationstool von HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie Text-zu-Video aus einem Skript, Sprachsynthese und Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Fähigkeiten machen es zu einer leistungsstarken Wahl für Nutzer, die eine umfassende Videobearbeitungssoftware suchen.

Kann ich HeyGen verwenden, um Videoeffekte und Hintergrundmusik hinzuzufügen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos mit einer Vielzahl von Videoeffekten und Hintergrundmusikoptionen zu verbessern, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt ansprechend und dynamisch ist.

Unterstützt HeyGen das Teilen meiner Videos in sozialen Medien?

Absolut, HeyGen macht es dank seines vorlagenbasierten Designs und nahtlosen Exportoptionen einfach, deine Videos auf sozialen Medien zu teilen.

