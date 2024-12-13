Erklärvideo-Maker für Fallstudien mit nachweisbaren Ergebnissen

Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos, um Ihren Erfolg mit AI-Avataren zu präsentieren, die Ihr Publikum fesseln und die Konversionsraten verbessern.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie ein B2B-SaaS-Unternehmen HeyGen genutzt hat, um die Konversionsraten für ihre Lead-Generierungsbemühungen dramatisch zu verbessern, und richten Sie sich dabei an Marketingfachleute und Kleinunternehmer. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit HeyGen's AI-Avataren, die wichtige Kennzahlen erklären, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Hintergrundmusik und klare Voiceover-Generierung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges animiertes Erklärvideo für den Start einer neuen mobilen App, speziell für Content-Ersteller und Produktvermarkter, das für schnelle Interaktion auf sozialen Medienplattformen konzipiert ist. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, farbenfroh und dynamisch sein, unter Verwendung von HeyGen's vielfältigen Vorlagen & Szenen, wobei das Endergebnis nach Größenanpassung & Export leicht teilbar ist.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Whiteboard-Erklärvideo, das ein komplexes Finanzkonzept für Pädagogen oder Abteilungen für Unternehmensschulungen vereinfacht und die Kraft der Erstellung von Erklärvideos für Bildungszwecke demonstriert. Der visuelle Stil sollte klassische Whiteboard-Animation sein, begleitet von einer freundlichen und informativen AI-Stimme, die durch Text-zu-Video aus dem Skript unterstützt wird, ergänzt durch Untertitel/Bildunterschriften auf dem Bildschirm.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges AI-Erklärvideo für Marketingagenturen und digitale Werbetreibende, das zeigt, wie sie HeyGen für vielfältige Videomarketingkampagnen in verschiedenen Branchen nutzen können. Diese Aufforderung sollte einen dynamischen visuellen Stil mit Unterstützung durch Medienbibliothek/Stock und AI-Avataren, die mit Grafiken interagieren, beinhalten, wobei ein überzeugender und professioneller Audioton beibehalten wird, um die schnelle Inhaltserstellung hervorzuheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So verwenden Sie den Erklärvideo-Maker für Fallstudien

Verwandeln Sie Ihre Erfolgsgeschichten mühelos in überzeugende visuelle Erzählungen, um Ihren Wert zu präsentieren und Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen" oder fügen Sie Ihr Fallstudien-Skript ein, um sofort Videoszenen zu generieren und die Grundlage für Ihre Erzählung zu legen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Nutzen Sie den intuitiven "Drag-and-Drop-Editor", um Ihre Markenassets zu integrieren, überzeugende AI-Avatare hinzuzufügen und relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek zu verwenden, um Ihre einzigartige Fallstudie zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechendes Audio hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie natürlich klingende Voiceovers mit dem "AI-Voice-Generator" erzeugen und Hintergrundmusik aus unserer umfangreichen Bibliothek auswählen, um den perfekten Ton zu setzen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Fallstudienvideo. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, und "exportieren & teilen" Sie Ihre polierte Kreation, um Ihren Erfolg zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Inhalte für soziale Medien generieren

.

Verwandeln Sie Ihre Erklärvideos und Fallstudien in kurze, fesselnde Social-Media-Clips, um Reichweite und Engagement zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos vereinfachen?

HeyGen's AI-gestützte Plattform macht es unglaublich einfach, professionelle Erklärvideos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu erstellen. Nutzen Sie unseren intuitiven Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, um Ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für animierte Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen für Ihre animierten Erklärvideos, einschließlich AI-Avataren, benutzerdefinierten Branding-Kontrollen und Zugang zu einer reichhaltigen Bibliothek von Stock-Videos und Musikressourcen. Sie können jeden Aspekt leicht an den einzigartigen Stil Ihrer Marke anpassen, um ein fesselndes Erlebnis mit dem Erklärvideo-Maker zu schaffen.

Kann HeyGen spezialisierte Erklärvideos wie Fallstudien produzieren?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker Erklärvideo-Maker für Fallstudien, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Erzählungen mit AI-Stimmen und AI-Avataren zu erstellen. Unsere Plattform hilft Ihnen, schnell ansprechende Videos aus Ihren Skripten zu generieren, um Erfolgsgeschichten effektiv zu präsentieren und die Konversionsraten zu verbessern.

Wie hilft HeyGen bei der effektiven Verbreitung und dem Teilen von Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht den Export- und Freigabeprozess für Ihre Erklärvideos auf verschiedenen Plattformen, was Videomarketing mühelos macht. Sie können Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen generieren, die für soziale Medien geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein breiteres Publikum erreichen.

