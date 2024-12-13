Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das zeigt, wie ein kleines Unternehmen eine häufige Herausforderung gemeistert hat, indem es HeyGen als 'Fallbericht-Videoersteller' genutzt hat. Diese Erzählung sollte sich an Kleinunternehmer richten und einen professionellen, sauberen visuellen Stil sowie eine klare, autoritative Stimme verwenden, die mit HeyGens Sprachgenerierung die Lösung und Ergebnisse effektiv erklärt.

