Erstellen Sie überzeugende How-to-Anleitungen und Schulungsmaterialien mit realistischen AI-Avataren, um das Engagement zu steigern und komplexe Fälle zu klären.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für neue Nutzer eines Fallmanagementsystems und Operationsteams, das die effiziente Nutzung der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen zur Erstellung gängiger 'How-to'-Anleitungen innerhalb ihres Workflows veranschaulicht. Der visuelle Stil muss klar und instruktiv sein, mit Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen und hervorgehobenen UI-Elementen, begleitet von einer ruhigen und erklärenden Stimme, um das einfache Verständnis der Funktionen des Fallmanagement-Video-Makers zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges überzeugendes Video, das sich an Geschäftsinhaber und Abteilungsleiter richtet, die darauf abzielen, Arbeitsabläufe in ihren Organisationen zu optimieren. Dieses Video sollte visuell ineffiziente alte Prozesse mit neuen, effizienten Methoden kontrastieren, unter Verwendung dynamischer kinetischer Typografie und eines energetischen visuellen Stils, während die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen genutzt wird, um die Vorteile schnell zu artikulieren und einen problemlösenden, optimistischen Audioton zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, wirkungsorientiertes Video für kostenbewusste Manager und Kleinunternehmer vor, das die Kosteneffizienz bei der Erstellung professioneller Schulungsmaterialien und Videofallstudien mit HeyGen hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte professionelle Interviews (simuliert durch AI-Avatare) und prägnante Stichpunkte zur Zusammenfassung der Vorteile enthalten, unterstützt durch eine autoritative, aber zugängliche Voiceover-Generierung, die den Wertvorschlag klar vermittelt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Fallmanagement-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Fallmanagement-Videos, Schulungsmaterialien oder How-to-Anleitungen, um die Kommunikation zu optimieren und das Verständnis zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie die Videoerstellung, indem Sie eine spezialisierte Vorlage für das Fallmanagement auswählen oder Ihr Skript direkt eingeben, um eine solide Grundlage zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Stimmen
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie einen passenden AI-Avatar auswählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren Fallmanagement-Videos ein professionelles und nachvollziehbares Gesicht zu geben.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevantem Stockmaterial aus der integrierten Bibliothek, um wichtige Punkte zu veranschaulichen und Ihre Fallstudien oder Anleitungen visuell ansprechender zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihr fertiges Video im gewünschten Seitenverhältnis einfach exportieren, bereit zur Weitergabe, um die Arbeitsabläufe Ihres Teams effektiv zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Kunden-Onboarding und -Schulung

Erstellen Sie Anleitungsvideos mit AI-Avataren und Voiceovers, um komplexe Prozesse zu vereinfachen und Kunden effizient zu schulen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Fallmanagement-Videos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator und Fallmanagement-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, Arbeitsabläufe zu optimieren, indem Text in ansprechende Videos mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren umgewandelt wird.

Kann HeyGen AI-Avatare und Voiceovers für professionelle Fallstudien generieren?

Ja, HeyGen bietet die technische Möglichkeit, realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers zu generieren, was es ideal für die Erstellung professioneller Videofallstudien und Schulungsmaterialien macht.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Fallmanagement-Inhalten?

HeyGen bietet intuitive Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich Unterstützung für die Integration von Stockmedien, AI-Untertitel-Generator und Branding-Kontrollen, um Ihre Fallmanagement-Videos vollständig anzupassen.

Bietet HeyGen Vorlagen zur schnellen Erstellung von Fallmanagement-Videos?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Vorlagen, die speziell entwickelt wurden, um Ihnen zu helfen, schnell Fallmanagement-Videos zu erstellen, und fungiert als kostenloser Text-zu-Video-Generator, um die Inhaltserstellung zu beschleunigen.

