Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Informationsvideo für junge Berufstätige, die einen Karrierewechsel in Betracht ziehen, und zeigen Sie, wie ihre übertragbaren Fähigkeiten neue Möglichkeiten eröffnen können. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und professionell sein und direkt wichtige Datenpunkte und Ratschläge hervorheben, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwendet wird, um Klarheit zu gewährleisten, und Untertitel für Barrierefreiheit enthalten sind.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Kurzvideo für alle, die sich für kreative Bereiche interessieren, und entlarven Sie gängige Mythen über eine 'Karriereidentität' in Kunst oder Design. Das Video sollte einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit modernen Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik haben, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte effektiv genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 90-sekündiges Werbevideo für Bildungseinrichtungen und Karriereberater, das ihr umfassendes Karrierevorbereitungsprogramm und verfügbare Karriere-Ressourcen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit klarer Markenführung und professionellen AI-Avataren, und für verschiedene soziale Plattformen optimiert werden, indem HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte genutzt werden, um ein breites Publikum effektiv zu erreichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker zur Erkundung von Karrierewegen funktioniert

Ermöglichen Sie Schülern und Berufstätigen, ihre Zukunft mit überzeugenden Videos zur Karriereerkundung zu visualisieren, die einfach mit AI erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Skripts für verschiedene Karriereinhalte oder wählen Sie aus professionellen Vorlagen & Szenen, die für die Karriereerkundung entwickelt wurden, um Ihr Video zu starten.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Informationen zu Karrierewegen präsentiert und so eine ansprechende und professionelle Darstellung gewährleistet.
3
Step 3
Erweitern Sie mit visuellen Elementen und Voiceover
Bereichern Sie Ihre Videos zur Karriereerkundung mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und fügen Sie eine klare Voiceover-Generierung hinzu, um wichtige Erkenntnisse effektiv zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Erkenntnisse
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Videos zur Erkundung von Karrierewegen, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen und Zielgruppen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Karriereweg-Einblicke in sozialen Medien

Produzieren Sie schnell fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Karriereeinblicke und Erkundungsressourcen weit zu verbreiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Videos zur Karriereerkundung vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videos zur Karriereerkundung einfach zu produzieren, indem Skripte in dynamische Inhalte mit realistischen AI-Avataren und nahtloser Text-zu-Video-Technologie verwandelt werden. Nutzen Sie eine Vielzahl professioneller Vorlagen, um Zuschauer klar und wirkungsvoll durch verschiedene Karrierewege zu führen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion professioneller Karriereinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie die automatische Generierung von Voiceovers und präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Karriereinhalte zugänglich und professionell sind. Sie können auch Ihre einzigartige Markenidentität mit umfassenden Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, anwenden, um wirkungsvolle AI-unterstützte Karrierevideos zu erstellen.

Kann HeyGen Pädagogen oder Beratern helfen, Karrierevorbereitungsprogramme für Schüler zu entwickeln?

Absolut. HeyGen ist ein wertvolles Werkzeug zur Erstellung überzeugender Karriere-Ressourcen, die Schüler bei fundierten Karriereentscheidungen und dem Verständnis übertragbarer Fähigkeiten unterstützen. Seine Medienbibliothek und die Anpassungsfähigkeit des Seitenverhältnisses ermöglichen eine vielseitige Inhaltserstellung, die für jedes Karrierevorbereitungsprogramm geeignet ist.

Wie unterstützt HeyGens AI-gestützte Plattform bei der Erstellung von Videos zur Erkundung von Karrierewegen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Karriereweg-Generator, der es Ihnen ermöglicht, komplexe Informationen schnell in fesselnde Videos zur Erkundung von Karrierewegen zu verwandeln. Mit nur einem Skript generiert unsere Plattform lebensechte AI-Avatare und natürliche Voiceovers, die Einzelpersonen helfen, ihre potenzielle Karriereidentität besser zu verstehen.

