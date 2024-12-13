Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an angehende Karrierecoaches richtet und zeigt, wie man AI-Avatare für personalisierte Ansprache nutzt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit 3D-gerenderten Charakteren in Büroumgebungen, ergänzt durch eine selbstbewusste, artikulierte Stimme. Dieses "Karrierecoaching-Videoerstellungs"-Prompt sollte die nahtlose Integration von HeyGen's AI-Avataren hervorheben, um statische Inhalte zum Leben zu erwecken und das Engagement mit Karrieretipps zu verbessern.

