Tutorial-Video für Unternehmen: Beherrschen Sie HeyGen für Wachstum

Entfesseln Sie mühelose Videokreation für Ihr Unternehmen, indem Sie professionelle Tutorials mit den intuitiven Tools und anpassbaren Vorlagen von HeyGen erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Werbevideo, das sich an Marketingmanager und Content-Strategen richtet, die ihre "professionellen Videos" und "Videobearbeitungsfähigkeiten" verbessern möchten. Dieses Video sollte eine elegante, moderne Ästhetik mit scharfen Grafiken und einem selbstbewussten, artikulierten AI-Avatar präsentieren, der wichtige Informationen vermittelt, ergänzt durch klare Untertitel/Bildunterschriften auf dem Bildschirm. Veranschaulichen Sie, wie die "AI-Avatare" von HeyGen überzeugende Botschaften übermitteln können und wie "Untertitel/Bildunterschriften" maximale Zugänglichkeit für komplexe Geschäftsthemen gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Erklärvideo für soziale Medien, das sich an digitale Vermarkter und Community-Manager richtet, die "ein Video für soziale Medien erstellen" möchten, das sofort Aufmerksamkeit erregt. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, fetten Textüberlagerungen und einem lebhaften, trendigen Audiotrack. Demonstrieren Sie die Effizienz der Umwandlung einfacher Texte in ansprechende Videoinhalte mit der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen und zeigen Sie, wie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" die Ausgabe für verschiedene Plattformen optimieren können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-"Tutorial-Video für Unternehmen", das auf Unternehmensschulungen und Produktausbilder zugeschnitten ist, die komplexe Konzepte in ansprechende "Präsentationen" vereinfachen möchten. Die visuelle Präsentation sollte sauber und didaktisch sein, mit einem klaren Layout, Bildschirmannotationen und einer ruhigen, instruktiven Stimme. Konzentrieren Sie sich darauf, ein effektives Präsentationsvideo zu erstellen, indem Sie vielfältige visuelle Elemente aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" von HeyGen integrieren und die Klarheit mit präziser "Sprachgenerierung" verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Canva-Tutorial-Video für Unternehmen erstellt

Erstellen Sie ansprechende und professionelle Tutorial-Videos für Ihr Unternehmen mit benutzerfreundlichen Bearbeitungsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Geschäftstutorial-Video effizient zu strukturieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie intuitive Tools, um Text zu ändern, Branding-Elemente zu integrieren und visuelle Elemente für eine klare und effektive Kommunikation anzuordnen.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Medien und Erzählung
Integrieren Sie ansprechende Stockmedien oder Ihre eigenen Uploads und generieren Sie professionelle Sprachaufnahmen, um Ihre Botschaft klar zu artikulieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Tutorial
Finalisieren Sie Ihr Video mit geeigneten Seitenverhältnis-Anpassungen und exportieren Sie es für nahtloses Teilen auf Ihren bevorzugten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmensschulungen verbessern

Nutzen Sie AI, um überzeugende Schulungsvideos für Unternehmen zu erstellen, die eine höhere Beteiligung und bessere Beibehaltung wesentlicher Fähigkeiten wie die Nutzung von Canva gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Videos für mein Unternehmen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Geschäftsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Seine intuitiven Tools und Vorlagen vereinfachen den Prozess, sodass Sie hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung produzieren können.

Kann HeyGen bei der Anpassung von Vorlagen für die Videoinhalte meiner Marke helfen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur Anpassung von Vorlagen, um sie an Ihre Markenidentität anzupassen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Medien aus der Bibliothek integrieren, um Videos zu erstellen, die einzigartig für Sie sind, ideal für Social Media Design oder Präsentationen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung ansprechender Tutorial-Videos für Unternehmen?

Für Tutorial-Videos für Unternehmen bietet HeyGen leistungsstarke Funktionen wie AI-Avatare und Sprachgenerierung aus Skripten sowie automatisch generierte Untertitel/Bildunterschriften. Dies macht es einfach, klare und effektive Schulungsvideos zu produzieren, die Ihr Publikum ansprechen.

Ist HeyGen geeignet für die Videobearbeitung und Anpassung von Inhalten für verschiedene Plattformen?

HeyGen dient als umfassender Online-Geschäftsvideoersteller und bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen. Sie können problemlos Seitenverhältnisse anpassen und Ihre Inhalte exportieren, was es einfach macht, ein Video für soziale Medien oder andere Plattformen mit optimaler Präsentation zu erstellen.

