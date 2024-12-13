Kandidatenstärken-Übersichtsvideo-Ersteller: Optimieren Sie Ihre Einstellung

Erstellen Sie mühelos professionelle Kandidatenübersichtsvideos mit AI-Avataren, um Fähigkeiten klar darzustellen und den Einstellungsprozess zu optimieren.

564/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges Selbstwerbungsvideo für Arbeitssuchende und Karriereberater, das zeigt, wie eine Person einen wirkungsvollen "visuellen Lebenslauf" erstellen kann, der ihre einzigartigen "Kommunikationsfähigkeiten" wirklich zur Geltung bringt. Das Video sollte eine energiegeladene und ermutigende visuelle Ästhetik haben, mit vielfältigen Beispielen von Kandidaten, die direkt in die Kamera sprechen, ergänzt durch einen aufmunternden Soundtrack. Betonen Sie die Kraft der Personalisierung, indem Sie die Verwendung von HeyGens "AI-Avataren" vorschlagen, um verschiedene Kandidatenpersönlichkeiten oder sogar den Arbeitssuchenden selbst darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo vor, das perfekt für HR-Profis und Talentakquisitionsspezialisten ist und die transformative Kraft von "Video-Bewertungstools" in Kombination mit einem "AI-Video-Agenten" hervorhebt. Dieses Video benötigt eine moderne, elegante visuelle Ästhetik, mit dynamischen Textüberlagerungen und subtilen Animationen, unterstützt von einer autoritativen, aber beruhigenden Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Voiceover-Generierung" Klarheit und Professionalität gewährleistet und Kandidateninformationen leicht zugänglich macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges "Arbeitgebermarken-Video" für potenzielle Kandidaten und Unternehmensrecruiter, das die spezifischen "technischen Fähigkeiten" und Soft Skills betont, die ein Unternehmen schätzt. Der visuelle Ansatz sollte inspirierend und einladend sein, mit vielfältigen Teammitgliedern in Aktion und einem positiven Arbeitsumfeld, untermalt von einer inspirierenden Musik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um mühelos eine professionelle und ansprechende Erzählung zu erstellen, die Top-Talente anzieht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kandidatenstärken-Übersichtsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Kandidatenprofile mühelos in überzeugende Videoübersichten, um Kommunikations- und technische Fähigkeiten mit KI-gestützten Tools zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren visuellen Lebenslauf
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen, um einen überzeugenden visuellen Lebenslauf für jeden Kandidaten zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Kandidatendetails hinzu
Geben Sie die Informationen Ihres Kandidaten ein und nutzen Sie Text-to-video from script, um dynamische gesprochene Inhalte zu generieren, die ihre einzigartigen Stärken hervorheben.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Avatar
Personalisieren Sie die Übersicht weiter, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der den Kandidaten repräsentiert, und so einen professionellen Touch hinzufügt und das Engagement verbessert.
4
Step 4
Exportieren zur Überprüfung
Vervollständigen Sie Ihr Video und nutzen Sie Größenanpassung & Exporte, um es nahtlos in Ihrem Einstellungsprozess zu teilen und die Stärken der Kandidaten effizient zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell professionelle Kandidateneinführungsvideos erstellen

.

Produzieren Sie schnell polierte Videoeinführungen, die den ersten Eindruck der Kandidaten im Einstellungsprozess erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung eines überzeugenden Kandidatenstärken-Übersichtsvideos helfen?

HeyGens KI-gestützte Tools vereinfachen die Erstellung dynamischer Kandidatenstärken-Übersichtsvideos, sodass Einstellungsteams sowohl Kommunikations- als auch technische Fähigkeiten effektiv hervorheben können, was den Einstellungsprozess verbessert.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Arbeitgebermarken-Videos?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Video-Editor mit fortschrittlichen AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen & Szenen, was es mühelos macht, ansprechende Arbeitgebermarken-Videos zu produzieren, die Top-Talente anziehen und Ihre Rekrutierungsbemühungen stärken.

Bietet HeyGen AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen an?

Ja, HeyGen verfügt über modernste AI-Avatar-Technologie und eine robuste Text-to-video from script-Funktionalität, ergänzt durch realistische Voiceover-Generierung, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln.

Wie benutzerfreundlich ist der Videoerstellungsprozess von HeyGen?

Der Online-Video-Editor von HeyGen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen, die ein nahtloses und effizientes Videoerstellungserlebnis für alle Benutzer gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo