Kandidatenspotlight-Videoersteller: Top-Talente schnell anziehen

Ziehen Sie Top-Talente an und präsentieren Sie Ihre Unternehmenskultur mit ansprechenden Mitarbeiter-Spotlight-Videos, die leistungsstarke Text-zu-Video-Technologie nutzen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video zur Vorstellung eines neuen Teammitglieds, das sich auf seine ersten Erfahrungen und die Gründe für seinen Beitritt konzentriert. Dieses Video sollte potenzielle Kandidaten ansprechen, die an unserem Unternehmen interessiert sind, und einen lebhaften visuellen Stil mit dynamischen Hintergrundszenen aus unserem Büro sowie einen freundlichen, einladenden Audioton aufweisen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionelles und ansprechendes visuelles Framework zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das das berufliche Wachstum eines bestehenden Mitarbeiters im Unternehmen zeigt und seine Reise und Leidenschaft für seine Rolle hervorhebt. Das Video sollte für Bewerber und Branchenprofis maßgeschneidert sein und einen inspirierenden visuellen Stil mit dynamischen Textanimationen und einer motivierenden "Voiceover-Generierung" mit HeyGens AI annehmen. Dies wird überzeugende Rekrutierungsvideos schaffen, die Karrieremöglichkeiten veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Mitarbeiter-Spotlight-Video, in dem ein AI-Avatar häufig gestellte Fragen von Bewerbern zur Unternehmenskultur und zum Arbeitsalltag beantwortet. Das Video richtet sich an Kandidaten im Bewerbungsprozess und benötigt einen klaren, informativen visuellen Stil mit prägnanten Fragen auf dem Bildschirm und einer authentischen, aber professionellen Audioausgabe. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um ein glaubwürdiges und zugängliches Gesicht für häufige Bewerberanfragen zu bieten und Ihre Inhalte ansprechender zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Social-Media-Rekrutierungsvideo, das einen 'Tag im Leben' eines Einstiegsjobs bietet, um Kandidaten anzusprechen, die Plattformen wie Instagram oder TikTok durchsuchen. Dieses kurze, wirkungsvolle Video sollte einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben und relevanten "Untertiteln/Beschriftungen" aufweisen, um wichtige Informationen ohne Ton zu vermitteln. Stellen Sie eine optimale Präsentation auf mobilen Geräten sicher, indem Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen verwenden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kandidatenspotlight-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Rekrutierungsvideos, um Ihr Team zu präsentieren und Top-Talente mit unserem AI-Videoersteller anzuziehen, der den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen oder geben Sie Ihr Skript ein, um erste Szenen für überzeugende Rekrutierungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie ansprechende AI-Avatare hinzufügen oder Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Ihre Kandidatenspotlight-Videos zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Branding und Untertitel anwenden
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in allen Inhalten, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben, und automatisch Untertitel generieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Laden Sie Ihr fertiges Kandidatenspotlight-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, optimiert für Ihre Rekrutierungskampagnen und Social-Media-Rekrutierungsbemühungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeiter- und Kandidatenreisen präsentieren

.

Entwickeln Sie inspirierende Mitarbeiter-Spotlight-Videos und Kandidatentestimonials, um Ihre Marke zu vermenschlichen und Ihre Unternehmenskultur authentisch zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender und professioneller Rekrutierungsvideos?

HeyGen fungiert als kreativer Motor, der Ihre Rekrutierungsvideos mühelos transformiert. Durch die Nutzung von Text-zu-Video-Funktionen und vielfältigen AI-Avataren können Sie schnell ansprechende und professionelle Videos aus einem einfachen Skript erstellen und anpassbare Videovorlagen nutzen, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.

Kann HeyGen Mitarbeiter-Spotlight-Videos für verschiedene Plattformen anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Mitarbeiter-Spotlight-Videos für verschiedene Social-Media-Rekrutierungsplattformen anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer professionell und markenkonform aussehen und effektiv Top-Talente anziehen.

Welche AI-Videoersteller-Funktionen bietet HeyGen für Kandidatenspotlight-Videos?

HeyGen, als führender AI-Videoersteller, bietet fortschrittliche Funktionen wie realistische AI-Avatare, präzise AI-Voiceover und automatisierte Untertitel für überzeugende Kandidatenspotlight-Videos. Seine benutzerfreundlichen Tools integrieren sich nahtlos in Ihre Medienbibliothek und vereinfachen den Videoerstellungsprozess.

Ist HeyGen ein einfach zu bedienendes Tool zur Erstellung von Rekrutierungskampagnen-Videos?

Absolut. HeyGen ist mit benutzerfreundlichen Tools ausgestattet, die es unglaublich einfach machen, Videos für Ihre Rekrutierungskampagnen zu erstellen, ohne einen komplexen Videoerstellungsprozess. Sie können mühelos ansprechende Videos erstellen, die Kandidaten anziehen und Ihre Arbeitgebermarke stärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo