Kandidaten-Erlebnis Video Maker: Verbessern Sie Ihr Einstellungsverfahren
Menschliche Kommunikation mit Kandidaten und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess mit AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Erklärvideo für Personalverantwortliche und HR-Teams, das veranschaulicht, wie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion den Einstellungsprozess erheblich vereinfacht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und positiv sein, mit lebendigen Vorlagen und Szenen, um die schnelle Inhaltserstellung zu zeigen, ergänzt durch einen fröhlichen Musiktrack und eine klare, prägnante Erzählung, die die Geschwindigkeit und Einfachheit der Umwandlung von Skripten in professionelle Rekrutierungsvideos demonstriert.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Tutorial-Video für Talentakquisitionsspezialisten und HR-Profis, das die effektive Nutzung von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion zeigt, um die Kandidatenbindung in vorab aufgezeichneten Videonachrichten zu steigern. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit klaren On-Screen-Texten, die wichtige Informationen hervorheben, ergänzt durch unterstützende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten für alle Kandidaten inklusiv und leicht verständlich sind.
Konzipieren Sie ein 2-minütiges Showcase-Video für Marketing- und Employer-Branding-Spezialisten, das zeigt, wie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis die Erstellung vielseitiger Employer-Branding-Inhalte ermöglichen. Das Video sollte einen modernen, polierten visuellen Stil haben, mit dynamischen Übergängen zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen und anpassbaren Branding-Elementen aus verschiedenen Vorlagen und Szenen, begleitet von energetischer Hintergrundmusik und einer professionellen Erzählung, die erklärt, wie man Inhalte mühelos für verschiedene Plattformen anpasst.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos für die Rekrutierung.
Erstellen Sie schnell überzeugende Videoinhalte für soziale Medien, um das Employer Branding zu präsentieren und vielfältige Talente effektiv anzuziehen.
Erstellen Sie leistungsstarke Rekrutierungsanzeigen mit AI.
Produzieren Sie wirkungsvolle Videoanzeigen für Stellenanzeigen und Rekrutierungskampagnen, um die Reichweite und Bewerbungen von Kandidaten zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Rekrutierungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Maker-Technologie, um Text in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und Voiceovers enthalten. Dies ermöglicht es HR-Profis, schnell hochwertige Rekrutierungsvideos zu erstellen und den Einstellungsprozess mit der Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu optimieren.
Kann HeyGen in bestehende HR-Systeme für eine verbesserte Kandidatenkommunikation integriert werden?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose ATS-Integration mit verschiedenen Bewerber-Tracking-Systemen zu unterstützen, wodurch automatisierte und personalisierte Videonachrichten während der gesamten Kandidatenreise ermöglicht werden. Dies hilft, Ihre Kandidatenkommunikation zu humanisieren und den gesamten Einstellungsprozess zu optimieren.
Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für konsistente Employer-Branding-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Firmenlogo, Farben und spezifische visuelle Elemente in ihre Rekrutierungsvideos zu integrieren. Die Nutzung unserer Vorlagen und Szenen stellt sicher, dass jedes Video Ihre einzigartige Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur effektiv verstärkt.
Bietet HeyGen Werkzeuge zur Analyse der Effektivität von Rekrutierungsvideoinhalten?
Ja, HeyGen beinhaltet ein umfassendes Video-Analyse-Dashboard, das wichtige Kennzahlen für Ihre Rekrutierungsvideos verfolgt. Dies ermöglicht es HR-Profis, wertvolle AI-gestützte Einblicke in die Kandidatenbindung zu gewinnen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, um Ihre Einstellungsbemühungen zu optimieren.