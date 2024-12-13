HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", mit denen Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Institution direkt in Ihre "Social-Media-Inhalte" und "Schulmarketing-Videos" integrieren können. Mit leicht "anpassbaren Vorlagen" und Optionen für "Grafiken" und "Filter" können Sie eine konsistente und professionelle Markenidentität in all Ihren Videokommunikationen aufrechterhalten.