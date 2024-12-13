Campus-Tour-Video-Generator für beeindruckende virtuelle Erlebnisse

Optimieren Sie Ihr Universitätsmarketing mit dynamischen virtuellen Campus-Touren, verstärkt durch AI-Avatare für eine persönliche Note.

548/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Campus-Besuchs-Übersichtsvideo, das speziell auf Schüler der Oberstufe abzielt, die neugierig auf die Campus-Kultur und das Studentenleben sind. Dieses Video sollte einen authentischen, energiegeladenen Dokumentarstil annehmen, echte Studentenstimmen präsentieren und lebendige Aktivitäten auf dem Campus zeigen, unterstützt von lebhaften, populären Hintergrundtracks. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um vielfältige Studentenperspektiven zu präsentieren und einen echten Einblick in den täglichen Universitätsalltag zu bieten, um die Studentenrekrutierung zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Ein informatives 30-sekündiges Schulmarketing-Video sollte produziert werden, das sich auf eine bestimmte akademische Abteilung konzentriert und auf Nischeninteressenten abzielt, die sich tief für dieses spezielle Studienfeld im Bereich der höheren Bildung interessieren. Die visuelle Ästhetik muss elegant und professionell sein, hochmoderne Einrichtungen und praxisnahe Lernerfahrungen hervorheben, ergänzt durch eine anspruchsvolle, inspirierende Orchesterpartitur. HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion wird eine professionelle Erzählung bieten, die die Zuschauer durch die einzigartigen Angebote und die akademische Exzellenz des Programms führt.
Beispiel-Prompt 3
Für ein breites Social-Media-Publikum muss ein prägnanter 30-sekündiger Werbespot als virtueller Tour-Schnipsel erstellt werden, der darauf abzielt, Aufmerksamkeit zu erregen und schnelles Engagement für die Universität zu generieren. Dieses Video muss visuell ansprechend und schnelllebig sein, trendige visuelle Elemente und beliebte, eingängige Musik enthalten, die bei einem jüngeren Publikum Anklang findet. Um die Zugänglichkeit und Wirkung auch ohne Ton zu gewährleisten, sollte der Inhalt unbedingt prominente Untertitel enthalten, die mühelos mit HeyGens Untertitel-Funktion hinzugefügt werden können, um es für Social-Media-Inhalte zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Campus-Tour-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Campus-Besuchs-Übersichtsvideos und Rekrutierungsvideos, die Ihre Institution mit anpassbaren Vorlagen und AI-gestützten Tools präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen auswählen oder Videoinhalte aus einem Skript mit unserer Text-zu-Video-Funktion generieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Branding und Ihre Medien hinzu
Personalisieren Sie Ihre virtuelle Tour, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihrer Institution, einschließlich Logos und Farben, integrieren. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek für relevantes Stockmaterial und Bilder.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Avatar-Guide
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Campus-Tour erzählt. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um Ihr Skript mit natürlich klingender Erzählung zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie hochwertige Rekrutierungsvideos, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen. Exportieren und teilen Sie Ihre professionelle Campus-Tour mühelos mit potenziellen Studenten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie das Campusleben und Erfolgsgeschichten von Studenten

.

Heben Sie einzigartige Campusmerkmale und authentische Studentenerfahrungen mit fesselnden AI-Videos hervor, um zukünftige Bewerber zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Campus-Tour-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "Campus-Tour-Video-Generator", mit dem Sie mühelos professionelle "virtuelle Touren" und "Rekrutierungsvideos" erstellen können. Mit "anpassbaren Vorlagen" und intuitiven "Drag-and-Drop-Elementen" können Sie schnell fesselnde Inhalte für die "Studentenrekrutierung" im Bereich der "höheren Bildung" erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für überzeugende Schulmarketing-Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche "AI-Video-Bearbeitungstools", um wirkungsvolle "Schulmarketing-Videos" zu erstellen. Sie können "AI-Avatare" und "Voiceover-Generierung" nutzen, um Ihre Botschaft klar zu präsentieren und sicherzustellen, dass professionelle "Untertitel" für Zugänglichkeit und größere Reichweite enthalten sind.

Kann HeyGen Text in hochwertige virtuelle Tour-Videos umwandeln?

Absolut, HeyGens "Text-zu-Video"-Funktion ermöglicht es Ihnen, einfache Skripte in beeindruckende "AI-generierte Videos" für "virtuelle Touren" zu verwandeln. Sie können Elemente aus einer umfassenden "Stock-Bibliothek" integrieren, um "kinematografische Visuals" und synchronisierten Ton hinzuzufügen, wodurch Ihre "Campus-Tour-Videos" wirklich immersiv werden.

Wie unterstützt HeyGen eine starke Markenbildung in Bildungsinhalten?

HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", mit denen Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Institution direkt in Ihre "Social-Media-Inhalte" und "Schulmarketing-Videos" integrieren können. Mit leicht "anpassbaren Vorlagen" und Optionen für "Grafiken" und "Filter" können Sie eine konsistente und professionelle Markenidentität in all Ihren Videokommunikationen aufrechterhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo