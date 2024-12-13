Campus-Orientierungsvideo-Generator für einfache Studentenbegrüßungen

Erstellen Sie schnell ansprechende Campus-Orientierungsvideos und sparen Sie Zeit und Ressourcen mit leistungsstarker Text-zu-Video-Umwandlung aus einem Skript.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, professionelles und informatives Schulungsvideo für neue Dozenten und Mitarbeiter, mit einem klaren visuellen Stil und einer deutlichen Erzählung, die durch Text-zu-Video aus einem Skript generiert wird, um wesentliche Universitätsrichtlinien vorzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, inspirierendes und dynamisches Studentenrekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Studenten und deren Eltern richtet, und Campus-Highlights mit filmischem Flair und Hintergrundmusik zeigt, indem Sie die umfangreiche Medienbibliothek für überzeugendes Stockmaterial nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 15-sekündiges, schnelles und lebendiges Update zu Campus-Veranstaltungen, das sich an aktuelle Studenten richtet, mit einem freundlichen und ansprechenden visuellen Stil, effizient erstellt mit vielfältigen Vorlagen und Szenen, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Campus-Orientierungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Campus-Orientierungsvideos mit AI und optimieren Sie Ihren Studenten-Onboarding-Prozess.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie eine vorgefertigte Videovorlage aus unserer Bibliothek auswählen, die speziell für Bildungsinhalte erstellt wurde, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um die Text-zu-Video-Umwandlung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Medien
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Bereichern Sie die Szenen weiter mit relevanten visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen, um mühelos Ihre institutionellen Logos und spezifische Farbpaletten zu integrieren und das Video mit Ihrer Campus-Identität abzustimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Campus-Orientierungsvideo
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für die Verteilung auf all Ihren Zielplattformen optimiert ist, um neue Studenten zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie neue Studenten mit einladenden Videos

Erstellen Sie ansprechende und motivierende Videos, um neue Studenten willkommen zu heißen und einen positiven und inspirierenden Start in ihre Universitätslaufbahn zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Campus-Orientierungsvideos vereinfachen?

HeyGen dient als intuitive AI-Videoplattform, die eine effiziente Erstellung von ansprechenden Campus-Orientierungsvideos ermöglicht. Mit Funktionen wie AI-Avataren und Text-zu-Video-Umwandlung können Sie Skripte schnell in professionelle Präsentationen verwandeln, ideal für Campusführungen oder die Begrüßung neuer Studenten.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Produktion von Schulungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Schulungsvideos erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, vorhandene Materialien wie PowerPoints mühelos in Videos umzuwandeln. Diese leistungsstarke AI-Videoplattform hilft, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und eine gleichbleibende Qualität in allen Ihren Bildungsinhalten sicherzustellen.

Kann ich meine Videos mit dem Branding meiner Institution anpassen, wenn ich HeyGen verwende?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und andere Markenelemente in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch professionelle Videovorlagen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um mühelos eine konsistente institutionelle Identität zu wahren.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen wie AI-Avatare und mehrsprachige Voiceovers?

Ja, HeyGen bietet Nutzern realistische AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierungsmöglichkeiten, einschließlich Optionen zur Lokalisierung von Schulungsinhalten für diverse Zielgruppen. Dies macht es zu einer vielseitigen AI-Videoplattform für globale Reichweite und Zugänglichkeit.

