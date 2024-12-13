Ihr Campus-Kultur-Video-Macher für authentische Geschichten

Erstellen Sie überzeugende Universitätsvideos für die Einbindung von Studenten und virtuelle Campustouren. Starten Sie schnell mit anpassbaren Vorlagen und Szenen.

504/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video mit Studentenaussagen, das sich an aktuelle Studenten, Alumni und die Öffentlichkeit richtet und das lebendige Studentenleben und die Campusaktivitäten für Social-Media-Beiträge feiert. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und persönlich sein, mit Interviewausschnitten bei warmem Licht und inspirierender Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um einheitliche Markenbotschaften zu übermitteln und stellen Sie sicher, dass alle Inhalte mit automatischen Untertiteln zugänglich sind.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, poliertes Universitätswerbevideo, das sich an internationale Bewerber, Forschungspartner und potenzielle Spender richtet und einzigartige akademische Programme und hochmoderne Einrichtungen hervorhebt. Wählen Sie einen professionellen, eleganten und filmischen visuellen Stil, ergänzt durch eine klare, autoritative Stimme und anspruchsvolle orchestrale Hintergrundmusik. Dieses Video sollte effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten erstellt und mit hochwertigen visuellen Inhalten aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung angereichert werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges "Ein Tag im Leben"-Video für neue Erstsemester und Transferstudenten, das einen nachvollziehbaren, persönlichen Einblick in typische Campus-Erfahrungen bietet. Der visuelle Stil sollte vlog-ähnlich sein, mit lässiger Hintergrundmusik und natürlichen Geräuschen, um einen ansprechenden und zugänglichen Ton zu schaffen. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um die Erzählung schnell anzupassen und eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen durch Größenanpassung und Exporte im richtigen Seitenverhältnis zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Campus-Kultur-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos und virtuelle Campustouren mit AI, die das lebendige Studentenleben Ihrer Universität präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine anpassbare Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, das Wesen der Campus-Kultur einzufangen und eine professionelle Grundlage für Ihre Universitätsvideoerstellung zu bieten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare für Engagement hinzu
Integrieren Sie lebensechte AI-Avatare, um Informationen oder Studentenaussagen zu präsentieren und Ihre virtuellen Campustouren interaktiv und persönlich für potenzielle Studenten zu gestalten.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Sprachübertragungen
Verbessern Sie Ihre Campus-Kultur-Videos mit hochwertiger Sprachgenerierung, die eine klare Erzählung bietet, die die Zuschauer durch die einzigartige Geschichte Ihrer Universität führt.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihr Video
Fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Werbevideos poliert sind, bevor Sie Ihre endgültige Kreation für verschiedene Plattformen exportieren, um die Studenteneinbindung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Studentenaussagen präsentieren

.

Heben Sie authentische Studentenaussagen und Erfolgsgeschichten durch ansprechende AI-Videos hervor, um die Gemeinschaft zu stärken und zukünftige Einschreibungen zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Campus-Kultur-Videos helfen?

HeyGen dient als hervorragender "Campus-Kultur-Video-Macher", der Universitäten ermöglicht, fesselnde Inhalte zu produzieren. Nutzen Sie "anpassbare Vorlagen" und "AI-Avatare", um das Studentenleben zu präsentieren und immersive "virtuelle Campustouren" zu erstellen, die die "Studenteneinbindung" fördern.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Erstellung von Universitätsvideos?

HeyGen vereinfacht die "Erstellung von Universitätsvideos" mit intuitiven Funktionen wie "Drag-and-Drop"-Bearbeitung und einer umfangreichen Bibliothek von "Videovorlagen". Diese Plattform ermöglicht die schnelle Produktion von "Werbevideos" und "Bildungsvideos", ohne dass komplexe Softwarekenntnisse erforderlich sind.

Kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Studentenaussagen und Social-Media-Beiträge erleichtern?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische "Studentenaussagen" und dynamische "Social-Media-Beiträge" mit "AI-Avataren" und realistischer "Sprachgenerierung" zu erstellen. Fügen Sie automatische "Untertitel" hinzu, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Inhalte zu erhöhen und die Präsenz Ihrer Institution zu stärken.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung umfassender virtueller Campustouren?

Ja, HeyGen ist ein umfassender "AI-Video-Ersteller", der die Produktion überzeugender "virtueller Campustouren" vereinfacht. Mit HeyGen können Sie Szenen einfach kombinieren, "Branding-Kontrollen" hinzufügen und "Text-zu-Video aus Skripten" verwenden, um potenzielle Studenten virtuell und effektiv durch Ihre Universität zu führen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo