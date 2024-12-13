Kampagnen-Video-Maker: Erstellen Sie atemberaubende AI-gestützte Videoanzeigen

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für Ihre Kampagnen, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten nutzen, um Engagement zu fördern.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Kampagnenvideo vor, das für kleine Geschäftsinhaber entwickelt wurde, die ein neues Produkt einführen. Es zeigt ihr Angebot mit aufmunternden, lebendigen und modernen Visuals, ergänzt durch eine energetische, inspirierende Stimme. Das Video sollte schnell die wichtigsten Funktionen präsentieren und in einem klaren Handlungsaufruf gipfeln, alles effizient erstellt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um professionelle Videos ohne umfangreiche Bearbeitung zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine überzeugende 45-sekündige AI-Videoanzeige für Marketingteams, die eine effiziente Anzeigenerstellung suchen. Sie sollte einen eleganten, testimonialartigen visuellen Ansatz haben, bei dem ein freundlicher, professioneller AI-Avatar direkt auf häufige Schmerzpunkte eingeht und die Vorteile der Lösung hervorhebt. Dieser AI Video Ad Maker-Inhalt sollte HeyGens fortschrittliche AI-Avatare nutzen, um Videoanzeigen zu erstellen, die authentisch und professionell wirken und Schlüsselbotschaften mit nahtloser visueller und audio Integration übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 60-sekündige UGC-Style-Videoanzeige, die auf E-Commerce-Marken zugeschnitten ist und Produktvorteile zeigt. Nutzen Sie authentische, dynamische und schnelle Schnitte, die organisch und nachvollziehbar wirken. Die Audio sollte eine fröhliche Hintergrundmusik mit einer klaren, enthusiastischen Stimme kombinieren, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um den Wertvorschlag effektiv zu kommunizieren und sofortiges Engagement zu fördern, um die gesamte Videoproduktion zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 15-sekündiges schnelles Ankündigungsvideo für Social-Media-Marketer, das sich auf einen mutigen, prägnanten und direkten visuellen Stil mit wirkungsvollen animierten Textüberlagerungen und einer kraftvollen, selbstbewussten Stimme konzentriert. Dieses professionelle Video sollte eine kritische Botschaft in einen kraftvollen Handlungsaufruf destillieren und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit nutzen, um schriftliche Inhalte schnell in ansprechende, visuell getriebene Kommunikation zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kampagnen-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videoanzeigen mit AI-gestützten Tools, dynamischen Vorlagen und intuitiver Bearbeitung, um den Erfolg Ihrer Kampagne zu fördern.

Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um unsere Text-zu-Video-Fähigkeiten für Ihren ersten Inhalt zu nutzen.
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Integrieren Sie realistische AI-Avatare und erzeugen Sie überzeugende Voiceovers aus Ihrem Skript, um Ihre Kampagnenbotschaft mühelos zum Leben zu erwecken.
Wenden Sie Marken-Konsistenz an
Nutzen Sie robuste Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten zu integrieren und sicherzustellen, dass Ihr Kampagnenvideo unverwechselbar Ihres ist.
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre professionellen Videos und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für den sofortigen Einsatz auf all Ihren sozialen Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge effektiv

Entwickeln Sie professionelle Videos, um Erfolgsgeschichten von Kunden hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Kampagnen aufzubauen.

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Videoanzeigen für meine Kampagnen zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Video Ad Maker, der Ihren Videoproduktionsprozess optimiert. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare, Text-to-Speech und gebrauchsfertige Vorlagen, um Ihnen zu helfen, schnell professionelle Videos zu erstellen, was es zum idealen Kampagnen-Video-Maker für Ihre Marketingbedürfnisse macht.

Kann ich mit HeyGen professionelle Videos mit Marken-Konsistenz produzieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige, professionelle Videos zu produzieren und dabei eine starke Marken-Konsistenz zu wahren. Mit anpassbaren Vorlagen und robusten Branding-Kontrollen können Sie sicherstellen, dass jedes Video perfekt mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke übereinstimmt.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung ansprechender Videos?

HeyGen bietet innovative Funktionen wie hyperrealistische AI-Avatare und fortschrittliches Text-to-Speech, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht auch die einfache Erstellung von UGC-Style-Videoanzeigen und beinhaltet einen automatischen Untertitelgenerator für maximale Publikumsbindung.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für jemanden, der neu in der Videoproduktion ist?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit seiner intuitiven Online-Plattform und dem Drag-and-Drop-Editor, was es für jeden zugänglich macht. Sie können problemlos professionelle Videos mit unserer umfangreichen Vorlagenbibliothek erstellen, ohne vorherige Erfahrung in der Videobearbeitung zu benötigen.

