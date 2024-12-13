Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Kampagnenvideo vor, das für kleine Geschäftsinhaber entwickelt wurde, die ein neues Produkt einführen. Es zeigt ihr Angebot mit aufmunternden, lebendigen und modernen Visuals, ergänzt durch eine energetische, inspirierende Stimme. Das Video sollte schnell die wichtigsten Funktionen präsentieren und in einem klaren Handlungsaufruf gipfeln, alles effizient erstellt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um professionelle Videos ohne umfangreiche Bearbeitung zu gewährleisten.

