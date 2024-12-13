Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos in Minuten

Verwandeln Sie Ihre Lerninhalte mühelos in professionelle Schulungsvideos mit leistungsstarken AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo, das als Produkterklärung für eine neue Funktion dient und potenzielle Kunden mit seinem innovativen Design anspricht. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Kernbotschaften in eine energiegeladene und visuell moderne Präsentation zu verwandeln, verstärkt durch einen mitreißenden Soundtrack.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo für aktuelle Mitarbeiter über ein wichtiges Software-Update, das für einfache Verständlichkeit konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte informativ und schrittweise sein, mit einer ruhigen, instruktiven Stimme und genauen Untertiteln, um Zugänglichkeit und Behaltensquote in allen Abteilungen zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Social-Media-Video für Content-Erstellungsteams, das darauf abzielt, frische Ideen zu inspirieren und Best Practices zu präsentieren. Nutzen Sie eine vielfältige Auswahl an Vorlagen und Szenen, um einen künstlerischen und motivierenden visuellen Stil zu etablieren, gepaart mit einem inspirierenden Audiotrack, um ein kreatives Publikum zu fesseln und zu begeistern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kampagnen-Schulungsvideogenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Schulungsvideos für Ihre Kampagnen mit AI-gestützten Tools, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer gut vorbereitet ist.

Erstellen Sie Ihr Skript mit AI-Avataren
Geben Sie Ihr Schulungsskript ein und wählen Sie einen AI-Avatar aus, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihre Inhalte ansprechend und nachvollziehbar zu gestalten.
Wählen Sie eine Vorlage und branden Sie Ihr Video
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und fügen Sie Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben hinzu, um Konsistenz in Ihrer Kampagne zu gewährleisten.
Generieren Sie Sprachsynthesen und Untertitel
Erstellen Sie automatisch natürliche AI-Stimmen aus Ihrem Skript, um eine klare und konsistente Übermittlung Ihrer Schulungsinformationen sicherzustellen.
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei, bereit zur Verbreitung auf all Ihren internen und externen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte

Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Kampagnenbotschaften zu verstärken oder komprimierte Schulungsinformationen zu liefern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Schulungsvideos mit AI verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und sprechende Köpfe, um Ihr vorhandenes Material in hochgradig ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln. Dieser innovative AI-Videogenerator vereinfacht die Inhaltserstellung und macht das Lernen für Ihr Publikum dynamischer und einprägsamer.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und intuitive Bearbeitungsfunktionen, die die Videoproduktion vereinfachen. Unsere Plattform fungiert als leistungsstarker Schulungsvideogenerator, der eine schnelle und professionelle Entwicklung von AI-Videos für verschiedene kreative Anwendungen ermöglicht.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in Marketing- und Schulungsinhalten zu wahren?

Absolut. HeyGen unterstützt Ihre Markenbemühungen, indem es die Erstellung von benutzerdefinierten Avataren und die Integration von Markenelementen in Ihre Marketing- und Schulungsvideos ermöglicht. Dies stellt sicher, dass all Ihre digitalen Avatar-Videoinhalte kohärent und professionell bleiben.

Wie verwandelt HeyGen Text in fesselnde Videoerlebnisse?

HeyGen glänzt als Text-zu-Video-Generator, der mühelos geschriebene Skripte in professionelle Videoinhalte mit AI-Stimmen und ansprechenden visuellen Elementen umwandelt. Diese Fähigkeit steigert Ihre Inhaltserstellung erheblich, indem sie filmische Visuals aus einfachen Textvorgaben produziert.

