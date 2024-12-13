Ihr Go-To-Kampagnen-Pitch-Video-Maker für gewinnende Ideen

Erstellen Sie professionelle Video-Pitches mit AI-Avataren und verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in überzeugende visuelle Geschichten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Pitch-Video für das neue Konzept eines Marketingteams, das sich an Führungskräfte richtet. Das Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit zeitgenössischer Musik verwenden und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skript und Sprachgenerierung nutzen, um die Vision klar zu artikulieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video-Update für interne Teammitglieder, das einen freundlichen, aber professionellen AI-Avatar zeigt. Der visuelle Stil sollte klar und informativ sein, ergänzt durch direkte Audioinhalte, wobei HeyGens Untertitel sicherstellen, dass alle wichtigen Punkte verstanden werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein poliertes 90-Sekunden-Video für potenzielle Kunden, die einen neuen Service in Betracht ziehen. Dieses Video sollte Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen, mit einem lösungsorientierten visuellen Stil und ruhiger Hintergrundmusik, und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sowie Größenanpassung und Exporte nutzen, um eine überzeugende kollaborative Videoerzählung zu erzählen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kampagnen-Pitch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Kampagnen-Pitch-Videos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Vision mit professioneller Klarheit und Wirkung kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Pitch aus dem Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Kampagnen-Pitch-Skript in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln, indem Sie die fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion aus Skript nutzen. Dies legt den Grundstein für Ihre dynamische Präsentation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Professionalität und visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie einen realistischen AI-Avatar auswählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Dies verleiht einen menschlichen Touch, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie polierte Untertitel hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist, indem Sie automatisch präzise Untertitel generieren und hinzufügen. Diese Funktion verbessert das Verständnis und erweitert Ihre Reichweite für ein professionelles Video.
4
Step 4
Exportieren für Investoren-Pitches
Finalisieren Sie Ihr Kampagnen-Pitch-Video und exportieren Sie es im optimalen Format und Seitenverhältnis. Bereiten Sie es für wirkungsvolle Investoren-Pitches oder jede Plattform vor, bereit, einen starken Eindruck zu hinterlassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende Investoren-Pitches

Erstellen Sie kraftvolle, motivierende AI-Videos, um potenzielle Investoren und Stakeholder zu inspirieren und zu überzeugen, und machen Sie Ihren Pitch unvergesslich.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Pitch-Video-Erstellung verbessern?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der die Erstellung professioneller Pitch-Videos vereinfacht. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus Skript, um schnell überzeugende Präsentationen zu erstellen.

Bietet HeyGen Vorlagen für Videopräsentationen an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um Ihre Videopräsentationen zu starten. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und kollaborative Videoerzählung.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Kampagnen-Pitch-Video-Maker?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um hochwertige, professionelle Videos zu produzieren. Mit realistischen Avataren und Sprachgenerierung können Sie ansprechende Inhalte für wirkungsvolle Kampagnen- und Investoren-Pitches erstellen.

Kann ich mit HeyGen professionelle Videos mit AI erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in polierte Videos mit AI-Avataren und automatisierten Untertiteln zu verwandeln. Dies stellt sicher, dass Ihre Videopräsentationen immer von Rundfunkqualität sind.

