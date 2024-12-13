Erstellen Sie ein 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingteams richtet, um ihre 'Kampagne des Monats' mit professionellem Flair anzukündigen. Der visuelle Stil sollte lebhaft und modern sein, mit kräftigen Farben und eleganten Übergängen, ergänzt durch inspirierende, energetische Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um die visuelle Erzählung schnell zusammenzustellen, und die Funktion "Sprachgenerierung", um eine klare, begeisterte Botschaft über die Vorteile der Kampagne zu vermitteln, und positionieren Sie HeyGen als den ultimativen "Marketing-Video"-Ersteller.

Video Generieren