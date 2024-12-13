Kampagnen-Launch-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Kampagnen

Steigern Sie Ihre Produkteinführungen mit einem AI-Video-Generator. Erstellen Sie schnell markengerechte Videos mit Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktlaunch-Video, das sich an Marketingmanager richtet und einen eleganten, modernen visuellen Stil mit einer energetischen, professionellen Stimme präsentiert. Das Video sollte die wichtigsten Funktionen einer neuen Software hervorheben und HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell eine markengerechte Ästhetik für effektive Produktlaunch-Kampagnen zu etablieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges AI-Videomarketingstück für Kleinunternehmer, das eine freundliche und dynamische visuelle Ästhetik mit einer klaren, zugänglichen Stimme kombiniert. Das Video sollte einen neuen Service mit einem überzeugenden "AI-Avatar" vorstellen, der direkt mit dem Publikum kommuniziert und die Vorteile erklärt, optimiert für eine schnelle Umsetzung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein schnelles 20-sekündiges Werbevideo für E-Commerce-Marken, das einen schnellen, visuell auffälligen Stil mit fetten Textüberlagerungen und einer dringlichen, überzeugenden Stimme nutzt. Dieses kurze Kampagnen-Launch-Video sollte effektiv einen Blitzverkauf vermitteln und HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für schnelle Inhaltserstellung und "Untertitel/Beschriftungen" für maximale Reichweite nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für Unternehmenskommunikationsteams, das einen autoritativen und sauberen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme annimmt, um eine neue Unternehmensinitiative anzukündigen. Diese Studioqualität sollte HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertiges Hintergrundmaterial und "Voiceover-Generierung" für eine polierte Erzählung umfassend nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kampagnen-Launch-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell markengerechte, Studioqualität-Videos für Ihre Produktlaunch-Kampagnen, indem Sie Text mühelos in dynamische Visuals verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Kampagnenbotschaft in unseren intuitiven Editor ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text sofort in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie eine markenspezifische Vorlage
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung von Vorlagen & Szenen, die speziell für Produktlaunch-Kampagnen entwickelt wurden. Passen Sie Elemente an, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt markengerecht ist.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um aus einer Reihe von natürlich klingenden Stimmen zu wählen, die perfekt zum Ton Ihres Produktvideos passen und eine wirkungsvolle Botschaft vermitteln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Studioqualität-Ausgabe und exportieren Sie Ihr Kampagnenvideo. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre Inhalte für jede Social-Media- oder Werbeplattform zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Nutzen Sie überzeugende AI-generierte Videos, um Kundenerfolge hervorzuheben und Vertrauen während Ihrer Kampagne zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Kampagnen-Launch-Videoerstellung optimieren?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der eine schnelle Umsetzung für überzeugende Kampagnen-Launch-Videos ermöglicht. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell hochwertige Inhalte für Ihre Initiativen zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung markengerechter Videos mit kreativer Kontrolle?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, zusammen mit einer umfangreichen Bibliothek von markenspezifischen Vorlagen. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbevideos Studioqualität mit filmischen Visuals beibehalten, die perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, für wirklich markengerechte Videos.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoinhaltserstellung?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Funktionalität, gekoppelt mit einem fortschrittlichen AI-Voice-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in fesselnde Erzählungen zu verwandeln. Zusätzlich verbessern automatische Untertitel/Beschriftungen die Zugänglichkeit für all Ihre Videoerstellungsbedürfnisse.

Kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Produktvideos für Launch-Kampagnen helfen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Produktlaunch-Kampagnen zu beschleunigen, indem es wirkungsvolle Produktvideos und Erklärvideos effizient generiert. Nutzen Sie unsere AI-Videomarketing-Tools, um überzeugende visuelle Inhalte zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Engagement fördern.

