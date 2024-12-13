Kampagnen-Anzeigen-Videoersteller: Erstellen Sie schnell gewinnende Anzeigen

Erstellen Sie überzeugende Social-Media-Anzeigen und Produktvideos in Minuten mit leistungsstarken AI-Avataren, um das Engagement zu steigern.

Stellen Sie sich eine lebendige, 15-sekündige Social-Media-Anzeige vor, die speziell für kleine Unternehmen zugeschnitten ist und deren einzigartige Verkaufsargumente mit einem energetischen, modernen visuellen Stil und mitreißender Hintergrundmusik präsentiert. Dieses Szenario des "Kampagnen-Anzeigen-Videoerstellers" nutzt effektiv HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende Kurzform-Inhalte zu produzieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 30-sekündige "Produktvideo"-Anzeige für E-Commerce-Marken, die eine saubere, professionelle Ästhetik und eine informative Stimme bietet und einen klaren "Call to Action" betont. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "Sprachgenerierung"-Funktionen sind entscheidend, um die präzise Botschaft zu gestalten und reibungslos zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine anspruchsvolle 20-sekündige "individuelle Videoanzeige" für Marken, die eine polierte Kampagne suchen, mit fesselnden visuellen Elementen, individuellen Branding-Elementen und anspruchsvoller Hintergrundmusik. Dieses Konzept "Videoanzeigen erstellen" kann HeyGens "AI-Avatare" nutzen, um wichtige Botschaften mit einem menschlichen Touch zu präsentieren, und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertige visuelle Inhalte, um ein konsistentes Markenimage zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine dynamische 10-sekündige "animierte Anzeige" für Agenturen und Content-Ersteller vor, die durch spielerische, visuell getriebene Animationen und einen eingängigen Jingle gekennzeichnet ist. Dieses "Marketingvideos"-Konzept lebt von schnellem Impact und nutzt effektiv HeyGens "Vorlagen & Szenen", um vielfältige animierte Layouts zu generieren und "Untertitel/Beschriftungen" für maximale Reichweite auf verschiedenen Plattformen bereitzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kampagnen-Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Entwerfen und veröffentlichen Sie schnell überzeugende Videoanzeigen für jede Kampagne mit AI-gestützten Tools, die Ihren kreativen Prozess von der Konzeption bis zur Fertigstellung optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kampagnen-Anzeigen-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von fachmännisch gestalteten "Videovorlagen" oder geben Sie Ihr Skript ein, um anfängliche Szenen zu generieren. Dies bildet die Grundlage für Ihre überzeugende Kampagnenbotschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Anzeige zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton Ihrer Marke perfekt zu treffen und Ihr Skript natürlich zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Markenidentität an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Markenelemente mit "Branding-Kontrollen" an, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeige nahtlos mit Ihren Marketingrichtlinien übereinstimmt. Integrieren Sie Logos, Farben und Schriftarten, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihre Anzeige
Bereiten Sie Ihre fertige Kampagnenanzeige für jede Plattform vor, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" nutzen. Laden Sie Ihr Video im optimalen Format für soziale Medien, Websites oder andere Vertriebskanäle herunter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Anzeigen

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Videoanzeigen?

HeyGens AI-Videoanzeigen-Ersteller ermöglicht es Ihnen, schnell und effizient überzeugende Marketingvideos zu erstellen. Nutzen Sie die intuitiven AI-Tools, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und realistische AI-Avatare, um dynamische Kampagnen-Anzeigenvideos zu produzieren, die mühelos Aufmerksamkeit erregen.

Kann HeyGen mir helfen, individuelle Videoanzeigen mit einzigartigen AI-Avataren zu erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Markenanpassung in Ihren Videoanzeigen durch die Integration lebensechter AI-Avatare. Dies hilft, personalisierte Kampagnen-Anzeigenvideos zu erstellen, die das Engagement und die Markenwiedererkennung für Ihre Social-Media-Anzeigen und Produktvideos verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoanzeigen-Erstellung?

HeyGen optimiert Ihren Videoanzeigen-Erstellungsprozess mit einem robusten Drag-and-Drop-Editor und einer Vielzahl professioneller Videovorlagen. Sie können problemlos Animationen, Stockmaterial hinzufügen und Szenen personalisieren, um gewinnende Videoanzeigen für verschiedene soziale Plattformen zu erstellen.

Unterstützt HeyGen die Produktion verschiedener Werbevideoformate?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger Videoanzeigen-Ersteller, der eine Vielzahl von Werbevideos unterstützt, von ansprechenden Produktvideos bis hin zu dynamischen UGC-Video-Inhalten. Integrieren Sie mühelos klare Calls to Action und erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen, die auf jede Marketingkampagne zugeschnitten sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo