Ja, HeyGen verfügt über robuste mehrsprachige Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Videos mit AI-Voiceover und AI-Untertiteln in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Dies macht es mühelos, globale Zielgruppen zu erreichen und Ihre Marketingvideos oder Schulungsmaterialien für verschiedene Regionen anzupassen.