Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Marketingvideo, das sich an vielbeschäftigte Cafébesitzer und kleine Unternehmensvermarkter richtet. Zeigen Sie, wie man mit den Funktionen des HeyGen AI-Videoeditors schnell ein ansprechendes Café-Promo-Video erstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und schnell sein, moderne Café-Ästhetik hervorheben und von einer energischen, professionellen Stimme begleitet werden, die mit der HeyGen-Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde und den optimierten Produktionsprozess erklärt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Promo-Video für Caféketten und Marketingagenturen, das zeigt, wie man konsistente Markensteuerung aufrechterhält. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, unter Verwendung der umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen für Markenkonsistenz, mit einem modernen, subtilen Hintergrundtrack. Das Video sollte auch veranschaulichen, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte das Promo-Video für verschiedene Plattformen optimieren können, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Social-Media-Manager und neue Cafébesitzer richtet und Zugänglichkeit und Engagement betont. Verwenden Sie lebendige, schnelle Schnitte von Kaffeezubereitung und Kundeninteraktion aus der HeyGen-Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einem beliebten, trendigen Audiotrack. Integrieren Sie unbedingt klare, benutzerdefinierte Untertitel, um maximale Reichweite und Verständnis zu gewährleisten und zu zeigen, wie einfach die Videoproduktion ist.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Werbevideo vor, das für Café-Franchises oder Kochschulen entwickelt wurde und die einzigartige Geschichte hinter ihrem Kaffee erzählt. Dieses Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der als virtueller Barista oder Gründer agiert und nahtlos ein Skript liefert, das durch Text-zu-Video aus einem Skript entwickelt wurde. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und einladend sein, mit sanften Umgebungsgeräuschen aus dem Café und den lebensechten Ausdrücken des AI-Avatars, um ein personalisiertes Marketingvideo zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Café-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihr Café, um mehr Kunden anzuziehen und Ihr einzigartiges Ambiente und Angebot zu präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer optisch ansprechenden Videovorlage, die für Marketingvideos entwickelt wurde, um die Grundlage für Ihr Café-Promo zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um mühelos spezifische Bilder und Videos Ihres Cafés einzubinden oder wählen Sie aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
3
Step 3
Wenden Sie professionelle Sprachübertragung an
Integrieren Sie ansprechende Sprachgenerierung, um die einzigartige Geschichte Ihres Cafés zu erzählen und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums effektiv zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Überprüfen Sie Ihr Café-Promo-Video und exportieren Sie es dann einfach mit optimaler Seitenverhältnis-Anpassung für verschiedene Plattformen, bereit zur Veröffentlichung in Ihren sozialen Medien.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfahrungen hervor

Verwandeln Sie Kundenbewertungen und positive Erfahrungen in überzeugende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und neue Gäste in Ihr Café zu locken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion durch den Einsatz seines fortschrittlichen AI-Videoeditors. Sie können mühelos Text-zu-Video aus einem Skript umwandeln, was eine schnelle und einfache Videoproduktion ermöglicht, ohne komplexe Film- oder Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Dieser Online-Video-Maker befähigt Benutzer, effizient hochwertige Inhalte zu erstellen.

Kann ich die Identität meiner Marke beibehalten, wenn ich HeyGen für Marketingvideos verwende?

Absolut, HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Videovorlagen mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anpassen, sodass jedes Inhaltselement einzigartig ist. Dies ermöglicht eine professionelle und konsistente Markenrepräsentation in all Ihren Kampagnen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und globalen Reichweite?

HeyGen verbessert die Videozugänglichkeit und Reichweite erheblich durch seine umfassenden Funktionen. Es bietet nahtlose Sprachgenerierung in mehreren Sprachen sowie automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breiteres Publikum erreicht. Diese Tools sind entscheidend, um diverse Zuschauer in sozialen Medien und darüber hinaus zu engagieren.

Ist HeyGen ein geeigneter Online-Video-Maker für verschiedene Arten von Werbeinhalten?

Ja, HeyGen ist ein unglaublich vielseitiger Online-Video-Maker, ideal für die Erstellung verschiedener Arten von Werbevideos. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen machen es einfach, ansprechende Inhalte zu erstellen, von Erklärvideos bis hin zu spezifischen Café-Promo-Videos. HeyGen befähigt Benutzer, professionelle Marketingvideos mit Leichtigkeit zu produzieren.

