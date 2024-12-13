Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video, das speziell für absolute Anfänger im Programmieren konzipiert ist und die grundlegenden Konzepte der C-Syntax einführt. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit klaren Code-Demonstrationen auf dem Bildschirm, während ein energetischer AI-Avatar die Zuschauer durch jeden Schritt führt, um das Lernen von C-Programmierung zugänglich und unterhaltsam zu machen.

