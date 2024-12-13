4

Step 4

Exportieren Sie Ihr Video

Überprüfen Sie Ihr vollständiges Bildungsvideo und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Sobald Sie zufrieden sind, nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um Ihr hochwertiges Video zu erstellen, das bereit für die Verteilung über alle Ihre Kommunikationskanäle ist.