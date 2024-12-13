Business-Willkommensvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Intros

Erstellen Sie schnell professionelle Willkommensvideos mit leistungsstarken AI-Funktionen, um die Präsenz Ihrer Marke sofort zu erhöhen.

534/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Marketingteams und Produktmanager richtet und eine neue Softwarefunktion klar und wirkungsvoll präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, wobei HeyGens AI-Avatare für einen menschlichen Touch und klare Voiceover-Generierung für prägnante Erklärungen genutzt werden. Integrieren Sie unterstützende Medienbibliotheken/Stock-Material, um die wichtigsten Vorteile zu veranschaulichen und sicherzustellen, dass die Erzählung für vielbeschäftigte Fachleute ansprechend und leicht verständlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 20-sekündiges Branding-Video für digitale Vermarkter, das sich auf eine überzeugende Logo-Enthüllung sowie Animationen und Grafiken konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte minimalistisch, aber wirkungsvoll sein, mit klaren Grafiken und strategischem Sounddesign, um eine einprägsame Markenidentität zu schaffen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um eine kraftvolle Markenbotschaft zu artikulieren, die bei einem professionellen Publikum Anklang findet und die Markenbekanntheit stärkt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges YouTube-Intro-Maker-Video, das auf Content-Ersteller und Online-Lehrer zugeschnitten ist und einen neuen Kanal oder eine neue Serie vorstellt. Der visuelle Stil sollte lebendig und lehrreich sein, mit vielfältigen visuellen Elementen und einem freundlichen, informativen Ton. Nutzen Sie HeyGens Video-Vorlagen und die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass der Inhalt für verschiedene Plattformen optimiert ist, sodass Ersteller ihre Markenbildung einfach über verschiedene Medien hinweg anpassen können, während sie bestehende Vorlagen und Szenen verwenden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Business-Willkommensvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Business-Willkommensvideos, indem Sie jedes Detail anpassen, um einen bleibenden ersten Eindruck bei potenziellen Kunden und Mitarbeitern zu hinterlassen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von Videovorlagen, um schnell die Grundlage für Ihre Willkommensbotschaft zu legen und die Erstellung nahtlos zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, integrieren, um eine konsistente visuelle Identität zu gewährleisten.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft mit Klarheit und Persönlichkeit zu übermitteln und Ihr Willkommen wirklich einzigartig und ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr HD-Video
Finalisieren Sie Ihr Business-Willkommensvideo, überprüfen Sie die hochauflösende Ausgabe und nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Onboarding mit AI-Willkommensvideos

.

Steigern Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter oder Kunden, indem Sie personalisierte AI-gestützte Willkommensvideos erstellen, die Engagement und Bindung fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Kreativität bei Video-Intros steigern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde Video-Intros mühelos zu gestalten, indem eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen sowie fortschrittliche Animationen und Grafiken genutzt werden. Unsere Plattform integriert ausgeklügelte AI-Funktionen, um Ihnen zu helfen, wirklich einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen, was HeyGen zu einem erstklassigen Video-Intro-Maker macht.

Kann ich Videovorlagen vollständig an meine Markenidentität anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens, spezifische Farben und einzigartige Botschaften nahtlos in jede Videovorlage zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Markenidentität besonders bei professionellen Logo-Enthüllungen und konsistenten visuellen Darstellungen zur Geltung kommt.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoproduktion?

HeyGen nutzt modernste AI-Funktionen, um Ihre Videoproduktion zu optimieren, darunter realistische AI-Avatare und effiziente Text-zu-Video-Fähigkeiten. Sie können auch hochwertige Voiceovers direkt innerhalb der Plattform generieren, was die Inhaltserstellung schneller und professioneller macht.

Unterstützt HeyGen die Erstellung professioneller Business-Willkommensvideos?

Ja, HeyGen ist ein herausragender Business-Willkommensvideo-Generator, der eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Videovorlagen bietet, die sich perfekt für Onboarding oder Produkt-Erklärvideos eignen. Alle Videos können in HD exportiert werden, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll übermittelt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo