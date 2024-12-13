Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Produktdemo-Video, das technikaffine potenzielle Kunden anspricht, die eine neue Softwarefunktion verstehen möchten. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit animiertem Text und klaren Bildschirmaufnahmen, begleitet von einer energetischen, freundlichen AI-generierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die Erzählung zu perfektionieren, und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen, um den Erstellungsprozess zu starten.

