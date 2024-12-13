Ihr Ultimatives Business-Video-Tool für Wachstum
Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Marketingvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, perfekt, um Ihr Publikum zu begeistern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Produktmanager, die die neuesten Updates einer Online-Video-Plattform vorstellen, produzieren Sie ein 90-sekündiges Ankündigungsvideo. Dieses Video sollte einen ansprechenden und modernen visuellen Stil aufweisen, indem AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Verbesserungen zu präsentieren und eine fesselnde Präsentation neuer Videoanalysefunktionen zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Endbenutzer zur Optimierung ihres Video-Editing-Workflows innerhalb der Plattform. Der Stil sollte prägnant und sehr praktisch sein, wobei leicht nachvollziehbare Schritte mit unterstützenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorgehoben werden, um technische Probleme zu vereinfachen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein IT-Administrator, der eine neue Integration in Ihre Vertriebs-Workflows mit HeyGen präsentieren muss; erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial. Das Video sollte einen professionellen und detaillierten visuellen Stil annehmen, indem Untertitel/Untertitel verwendet werden, um jeden Schritt des Integrationsprozesses und seine Vorteile für CRM klar darzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie in Minuten wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI, um die Leistung Ihrer Kampagne mühelos zu maximieren.
Fesselnder Social-Media-Content.
Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um Ihre Online-Präsenz und die Interaktion mit Ihrem Publikum zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Unternehmen?
HeyGen ist ein fortschrittliches Business-Video-Tool, das Skripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Diese AI-Videoerstellungsplattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess erheblich und macht ihn äußerst effizient für all Ihre Video-Marketing-Bedürfnisse.
Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenintegration und verschiedene Videoexportoptionen unterstützen?
Ja, HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Benutzern ermöglichen, mühelos ihre Logos und Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Als vielseitige Online-Video-Plattform unterstützt es auch die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihr professioneller Videoinhalt zu jedem Vertriebskanal passt und Ihre Video-Marketing-Plattform-Fähigkeiten verbessert.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung personalisierter und zugänglicher Videonachrichten?
HeyGen ermöglicht es Benutzern, hochgradig personalisierte Videonachrichten mit anpassbaren Videovorlagen und AI-Avataren zu erstellen, die Ihr Skript liefern. Darüber hinaus beinhaltet es wesentliche Unterstützung für geschlossene Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend ist.
Bietet HeyGen eine Medienbibliothek zur Verbesserung von Videoinhalten?
Absolut. HeyGen verfügt über eine umfangreiche Medienbibliothek mit vielfältiger Stock-Unterstützung, einschließlich Bildern, Videos und Musik, um Ihre Produktionen zu bereichern. Diese leistungsstarke Videobearbeitungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Marketingvideos und Produktvideos mühelos mit hochwertigen visuellen und akustischen Elementen zu verbessern.