Ihr Ultimatives Business-Video-Tool für Wachstum

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Marketingvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, perfekt, um Ihr Publikum zu begeistern.

413/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Produktmanager, die die neuesten Updates einer Online-Video-Plattform vorstellen, produzieren Sie ein 90-sekündiges Ankündigungsvideo. Dieses Video sollte einen ansprechenden und modernen visuellen Stil aufweisen, indem AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Verbesserungen zu präsentieren und eine fesselnde Präsentation neuer Videoanalysefunktionen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Endbenutzer zur Optimierung ihres Video-Editing-Workflows innerhalb der Plattform. Der Stil sollte prägnant und sehr praktisch sein, wobei leicht nachvollziehbare Schritte mit unterstützenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorgehoben werden, um technische Probleme zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein IT-Administrator, der eine neue Integration in Ihre Vertriebs-Workflows mit HeyGen präsentieren muss; erstellen Sie ein 2-minütiges Tutorial. Das Video sollte einen professionellen und detaillierten visuellen Stil annehmen, indem Untertitel/Untertitel verwendet werden, um jeden Schritt des Integrationsprozesses und seine Vorteile für CRM klar darzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Business-Video-Tool funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Videoproduktion von der Idee bis zur Fertigstellung mit leistungsstarker AI und intuitiven Bearbeitungsfunktionen, die Ihre Content-Strategie transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie damit, Ihre Ideen in professionelle Videos mit AI-Videoerstellung zu verwandeln, indem Sie fortschrittliche Technologie nutzen, um ansprechende Inhalte aus einfachem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr Branding
Wählen Sie aus einer Reihe von Markensteuerungen, um das Logo und die Farbpalette Ihres Unternehmens zu integrieren und sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und akustische Elemente hinzu
Fügen Sie überzeugende visuelle Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek hinzu, um Ihre Botschaft zu bereichern und Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Exportieren Sie Ihr fertiges Video mühelos mit optimierter Größenanpassung des Seitenverhältnisses, bereit für nahtloses Teilen über alle Ihre Online-Video-Plattform-Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten-Videos

.

Erstellen Sie überzeugende AI-gestützte Videos, um Kundenerfolgsgeschichten zu präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Unternehmen?

HeyGen ist ein fortschrittliches Business-Video-Tool, das Skripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Diese AI-Videoerstellungsplattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess erheblich und macht ihn äußerst effizient für all Ihre Video-Marketing-Bedürfnisse.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenintegration und verschiedene Videoexportoptionen unterstützen?

Ja, HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Benutzern ermöglichen, mühelos ihre Logos und Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Als vielseitige Online-Video-Plattform unterstützt es auch die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihr professioneller Videoinhalt zu jedem Vertriebskanal passt und Ihre Video-Marketing-Plattform-Fähigkeiten verbessert.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung personalisierter und zugänglicher Videonachrichten?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, hochgradig personalisierte Videonachrichten mit anpassbaren Videovorlagen und AI-Avataren zu erstellen, die Ihr Skript liefern. Darüber hinaus beinhaltet es wesentliche Unterstützung für geschlossene Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend ist.

Bietet HeyGen eine Medienbibliothek zur Verbesserung von Videoinhalten?

Absolut. HeyGen verfügt über eine umfangreiche Medienbibliothek mit vielfältiger Stock-Unterstützung, einschließlich Bildern, Videos und Musik, um Ihre Produktionen zu bereichern. Diese leistungsstarke Videobearbeitungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Marketingvideos und Produktvideos mühelos mit hochwertigen visuellen und akustischen Elementen zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo