Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die Schwierigkeiten mit Videomarketing haben, und zeigen Sie, wie einfach es ist, ihren Wert zu kommunizieren. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit ansprechenden Animationen und einer freundlichen, klaren Stimme, die mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, um komplexe Ideen einfach verständlich zu machen.

Video Generieren