Business Video Maker: Erstellen Sie professionelle Videos schnell
Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos mit intuitiven Vorlagen und Szenen für jeden Bedarf.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensvideo für interne Teams und HR-Manager, das eine neue Unternehmensinitiative oder eine Richtlinienaktualisierung vorstellt. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle und moderne visuelle Ästhetik haben und verschiedene AI-Avatare von HeyGen nutzen, um das Skript von Text-zu-Video zu liefern, um eine konsistente und klare Kommunikation im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video-Werbung, das sich an Marketingfachleute richtet, die nach schnellen, wirkungsvollen Inhalten suchen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit hochwertigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik und klare, prägnante Untertitel, um das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu maximieren.
Erstellen Sie ein elegantes 20-sekündiges Promo-Video für Unternehmer, die ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt bringen, und heben Sie den Hauptvorteil sofort hervor. Dieses Geschäftsvideo sollte wirkungsvoll und auf den Punkt gebracht sein, indem es die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzt, um schnell die Erzählung zu generieren, und das Größenverhältnis und die Exporte anpasst, um nahtlos auf verschiedenen Online-Plattformen zu passen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Produktion von Werbe- und Marketingvideos.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Werbe- und Marketingvideos mit AI, um das Engagement und den Umsatz für Ihr Unternehmen zu steigern.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Ihre Online-Präsenz zu verbessern und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Geschäftsvideos?
HeyGen ist ein fortschrittlicher Online-Geschäftsvideo-Maker, der AI nutzt, um den gesamten Prozess der Erstellung professioneller Geschäftsvideos zu vereinfachen. Sie können schnell überzeugende Videomarketing-Inhalte erstellen, von Erklärvideos bis hin zu Unternehmensvideos, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Kann ich AI nutzen, um professionelle Videos für mein Unternehmen zu erstellen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Geschäftsvideos direkt aus Text mit AI-Avataren und Text-zu-Sprache-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen kann automatisch ansprechende Voiceovers und Untertitel erstellen.
Welche Anpassungsoptionen gibt es, um meine Videos zu branden?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, um Ihre Geschäftsvideos an Ihre Markenidentität anzupassen. Sie können ein Brand Kit verwenden, um Ihr Logo und spezifische Farben auf Videovorlagen anzuwenden, sodass jedes Stück Inhalt Ihre einzigartige Ästhetik widerspiegelt.
Für welche Arten von Videomarketing-Inhalten ist HeyGen ideal?
HeyGen ist ideal für eine Vielzahl von Videomarketing-Inhalten, einschließlich ansprechender Erklärvideos, professioneller Unternehmensvideos und dynamischer Social-Media-Videos. Seine vielseitigen Videovorlagen und die Stock-Footage-Bibliothek ermöglichen es Ihnen, schnell überzeugende Promo-Videos und Werbevideos zu erstellen.