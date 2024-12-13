Business Video Maker: Erstellen Sie professionelle Videos schnell

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos mit intuitiven Vorlagen und Szenen für jeden Bedarf.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die Schwierigkeiten mit Videomarketing haben, und zeigen Sie, wie einfach es ist, ihren Wert zu kommunizieren. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit ansprechenden Animationen und einer freundlichen, klaren Stimme, die mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, um komplexe Ideen einfach verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensvideo für interne Teams und HR-Manager, das eine neue Unternehmensinitiative oder eine Richtlinienaktualisierung vorstellt. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle und moderne visuelle Ästhetik haben und verschiedene AI-Avatare von HeyGen nutzen, um das Skript von Text-zu-Video zu liefern, um eine konsistente und klare Kommunikation im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video-Werbung, das sich an Marketingfachleute richtet, die nach schnellen, wirkungsvollen Inhalten suchen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit hochwertigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik und klare, prägnante Untertitel, um das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu maximieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein elegantes 20-sekündiges Promo-Video für Unternehmer, die ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt bringen, und heben Sie den Hauptvorteil sofort hervor. Dieses Geschäftsvideo sollte wirkungsvoll und auf den Punkt gebracht sein, indem es die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzt, um schnell die Erzählung zu generieren, und das Größenverhältnis und die Exporte anpasst, um nahtlos auf verschiedenen Online-Plattformen zu passen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Business Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Geschäftsvideos. Nutzen Sie AI und intuitive Werkzeuge, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Marketingbemühungen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Starten Sie Ihr Geschäftsvideoprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "Videovorlagen" wählen oder mit einer leeren Leinwand beginnen. Dies bietet einen flexiblen Ausgangspunkt für Ihren kreativen Prozess.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Medien hinzu
Füllen Sie Ihr Video, indem Sie Ihr "Skript einfügen" für AI-gesteuerte Generierung oder Ihre eigenen Medien hochladen. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek für zusätzliche visuelle Elemente.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie "Branding-Kontrollen anwenden" wie Logos und Farben. Erstellen Sie natürliche Voiceovers und fügen Sie Untertitel hinzu, um Ihre Botschaft zu verstärken und ein breiteres Publikum zu erreichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihre Kreation und "exportieren Sie Ihr Video" in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine optimale Darstellung auf verschiedenen Plattformen. Teilen Sie es, um Ihre "Videomarketing"-Bemühungen zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungs- und Onboarding-Programme

Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und das Onboarding mit ansprechenden AI-Videos, um die Wissensspeicherung und die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Geschäftsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Online-Geschäftsvideo-Maker, der AI nutzt, um den gesamten Prozess der Erstellung professioneller Geschäftsvideos zu vereinfachen. Sie können schnell überzeugende Videomarketing-Inhalte erstellen, von Erklärvideos bis hin zu Unternehmensvideos, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann ich AI nutzen, um professionelle Videos für mein Unternehmen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Geschäftsvideos direkt aus Text mit AI-Avataren und Text-zu-Sprache-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen kann automatisch ansprechende Voiceovers und Untertitel erstellen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es, um meine Videos zu branden?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, um Ihre Geschäftsvideos an Ihre Markenidentität anzupassen. Sie können ein Brand Kit verwenden, um Ihr Logo und spezifische Farben auf Videovorlagen anzuwenden, sodass jedes Stück Inhalt Ihre einzigartige Ästhetik widerspiegelt.

Für welche Arten von Videomarketing-Inhalten ist HeyGen ideal?

HeyGen ist ideal für eine Vielzahl von Videomarketing-Inhalten, einschließlich ansprechender Erklärvideos, professioneller Unternehmensvideos und dynamischer Social-Media-Videos. Seine vielseitigen Videovorlagen und die Stock-Footage-Bibliothek ermöglichen es Ihnen, schnell überzeugende Promo-Videos und Werbevideos zu erstellen.

