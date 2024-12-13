Business-Video-Generator: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Erstellen Sie schnell professionelle Marketingvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Startups, das die unglaubliche Einfachheit der Erstellung eines professionellen Marketingvideos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Grafiken und einem energetischen, aufmunternden Hintergrundtrack, der den "schnellen und einfachen" Erstellungsprozess betont. Zeigen Sie, wie schnell Benutzer verschiedene "Vorlagen & Szenen" innerhalb der HeyGen-Plattform auswählen und anpassen können, um ihre Kampagnen effektiv zu starten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Marketingteams und Produktmanager, das die Leistungsfähigkeit von "AI-Video" für technische Produktdemonstrationen zeigt. Das Video sollte einen professionellen, aber ansprechenden visuellen Stil haben, mit einem freundlichen, artikulierten "AI-Avatar", der komplexe Funktionen mit klarer, überzeugender Stimme und klarem Sounddesign erklärt. Heben Sie hervor, wie diese Technologie die Erstellung von "hochwertigem Video"-Inhalt ohne umfangreiche Produktionshürden ermöglicht.
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmensausbilder und HR-Abteilungen, das sich auf technisches Onboarding oder Compliance konzentriert. Die visuelle Ästhetik sollte klar und informativ sein, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme und instrumentaler Hintergrundmusik, während präzise "Untertitel/Beschriftungen" für verbesserte Zugänglichkeit und Verständnis prominent angezeigt werden. Dieses Video wird die entscheidende Rolle von "Untertiteln" demonstrieren, um komplexe Informationen für ein vielfältiges Publikum verständlich zu machen.
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das die Effizienz in der plattformübergreifenden Verteilung betont. Verwenden Sie einen lebendigen und dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und peppiger, trendiger Hintergrundmusik, um zu zeigen, wie mühelos ein einzelnes "Marketingvideo" angepasst werden kann. Zeigen Sie den nahtlosen Prozess der Nutzung von "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Inhalte für verschiedene Social-Media-Plattformen maßzuschneidern und maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Business-Video-Generator

Erstellen Sie schnell professionelle, ansprechende Marketingvideos und animierte Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Marke mit unserem KI-gestützten Tool aufwerten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt mühelos, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Videovorlagen wählen oder von Grund auf neu starten. Unsere intuitive Benutzeroberfläche bietet verschiedene Vorlagen & Szenen, die für jeden geschäftlichen Bedarf geeignet sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markeninhalte hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihren Text, Bilder und Markenassets hinzufügen. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit hochwertigen visuellen Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder laden Sie Ihre eigenen einzigartigen Medien hoch.
3
Step 3
Untertitel anwenden
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und Reichweite Ihres Videos, indem Sie automatisch präzise Untertitel/Beschriftungen hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer klar und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Überprüfen Sie Ihre Kreation und exportieren Sie mühelos Ihr finales hochwertiges Video. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Optionen zur Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, was es einfach macht, Ihre professionellen Inhalte auf all Ihren gewünschten Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie kraftvolle AI-Videos, um positive Kundenerfahrungen hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr Unternehmen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text schnell in professionelle Videos zu verwandeln, was es zu einem leistungsstarken Business-Video-Generator macht. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die umfangreichen Videovorlagen vereinfachen die Erstellung von hochwertigen Videoinhalten für jeden Zweck.

Kann ich die Identität meiner Marke in HeyGen-Videos beibehalten?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Logos, Markenfarben und benutzerdefinierten Schriftarten zu integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Marketingvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Sie können auch nahtlos Ihre eigenen Medien integrieren.

Welche technische Unterstützung bietet HeyGen für die Videozugänglichkeit?

HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Beschriftungen, was die Videozugänglichkeit für ein vielfältiges Publikum erheblich verbessert. Diese technische Funktion stellt sicher, dass Ihre hochwertigen Videoinhalte ansprechend und plattformübergreifend konform sind, insbesondere für soziale Medien.

Wie geht HeyGen bei der Umwandlung von Skripten in AI-Videos vor?

HeyGen nutzt modernste KI-Technologie, um ein einfaches Skript in ein vollwertiges AI-Video mit realistischen AI-Avataren und natürlichen Voiceovers zu verwandeln. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende und professionelle Marketingvideoinhalte zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

