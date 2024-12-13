Unternehmenswerte Video-Generator: Kultur mit AI aufbauen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Teamvideos mit AI-Avataren, um Ihre Markenwerte darzustellen.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video zur Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, das Ihre zentralen Unternehmenswerte durch ansprechende Teamvideos und dynamische visuelle Elemente präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu übermitteln und einen konsistenten und einladenden Ton mit professioneller Sprachsynthese zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Unternehmensvideo für potenzielle Kunden, das die einzigartige Reise und das Engagement Ihrer Marke für Exzellenz mit einem eleganten, filmischen visuellen Stil und einem inspirierenden Soundtrack illustriert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript nahtlos in wirkungsvolle Szenen zu verwandeln und sicherzustellen, dass maßgeschneiderte Branding-Elemente perfekt integriert sind.
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo für potenzielle Bewerber, das die Vorteile eines Beitritts zu Ihrem Team mit einer modernen und einladenden visuellen Anziehungskraft und zeitgenössischer Hintergrundmusik hervorhebt. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein professionelles und ansprechendes Geschäftsvideo zu erstellen, das bei Top-Talenten Anklang findet.
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Video für interne Zielgruppen, das die Unternehmenskultur und jüngste Erfolge durch ansprechende Teamvideos verstärkt, präsentiert in einem klaren, positiven visuellen Stil und mit professioneller Sprachsynthese. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Erzählung mit relevanten visuellen Elementen zu bereichern und eine hohe Produktionsqualität sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmenswerte Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmensvideos und ansprechende Teamvideos, die bei internen Zielgruppen und neuen Mitarbeitern Anklang finden und die Kernwerte Ihres Unternehmens präsentieren.

Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen, um Ihr Unternehmensvideo zu starten, und geben Sie Ihr Skript oder Ihre Kernbotschaften ein.
Anpassen mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Werte zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen oder erstellen, der Ihre Botschaft erzählt und den persönlichen Touch Ihrer Unternehmenskulturvideos verstärkt.
Verfeinern mit individuellem Branding
Wenden Sie Ihr individuelles Branding mit Logos und Farben mithilfe von HeyGens Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Identität zu stärken.
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihre fertiggestellten, ansprechenden Teamvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen und Exportformaten, um sie nahtlos mit internen Zielgruppen oder neuen Mitarbeitern zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wertebasiertes Lernmaterial entwickeln

Erstellen Sie schnell Videomodule und -kurse, um Unternehmenswerte effektiv zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder die grundlegenden Prinzipien des Unternehmens verstehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Unternehmensvideo und Videos zur Unternehmenskultur verbessern?

HeyGen verwandelt Unternehmensvideos und Videos zur Unternehmenskultur mit dynamischen AI-Avataren und individuellem Branding. Nutzen Sie Videovorlagen, um schnell ansprechende Teamvideos zu erstellen, die authentisch die Werte Ihres Unternehmens für interne Zielgruppen und neue Mitarbeiter widerspiegeln.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Business-Video-Generator für interne Kommunikation?

Als leistungsstarker AI-Video-Generator vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Geschäftsvideos für interne Zielgruppen. Durch die Nutzung von Text-zu-Video aus Skripten und vielfältigen AI-Avataren stellt HeyGen sicher, dass Ihre Botschaften, wie ein Rekrutierungsvideo, klar und wirkungsvoll für neue Mitarbeiter sind.

Kann HeyGen individuelles Branding für alle unsere Bedürfnisse im Unternehmenswerte-Video-Generator unterstützen?

Absolut, HeyGen bietet robuste individuelle Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos in jedes Unternehmenswerte-Video zu integrieren. Sie können auch die umfangreiche Medienbibliothek und das Seitenverhältnis-Resizing nutzen, um vielseitige Unternehmensvideos zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGens AI-Video-Generator die Erstellung professioneller Inhalte?

HeyGens innovativer AI-Video-Generator rationalisiert die Produktion, indem er Text-zu-Video aus Skripten mit realistischem AI-Voiceover und ausdrucksstarken AI-Avataren ermöglicht. Dies befähigt Benutzer, schnell hochwertige Videos zur Unternehmenskultur mit einem intuitiven AI-Video-Editor zu erstellen, komplett mit Stock-Unterstützung.

