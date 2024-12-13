Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes Geschäftsupdate-Video mit einem AI-Avatar, um Ihr Team über die neuesten Erfolge im dritten Quartal zu informieren. Dieses Video, das sich an Kleinunternehmer und interne Teams richtet, sollte einen professionellen und prägnanten visuellen Stil mit einem klaren, informativen Audioton aufweisen und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen.

Video Generieren