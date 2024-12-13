Erstellen Sie ein prägnantes 60-Sekunden-How-to-Guide-Video für Kleinunternehmer, das eine einfache Online-Aufgabe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer hellen Farbpalette, begleitet von einem fröhlichen, instrumentalen Hintergrundtrack und einer klaren, freundlichen Stimme. Heben Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion hervor, um zu zeigen, wie einfach Benutzer schriftliche Inhalte in ein ansprechendes visuelles Tutorial verwandeln können.

