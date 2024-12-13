Business-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für L&D-Teams und Onboarding mit realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die Informationen präsentieren, ergänzt durch klare, professionelle Voiceover-Generierung. Dieser ansprechende Trainingsvideo-Generator-Inhalt hilft L&D-Teams, die Mitarbeiterentwicklung zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges überzeugendes Marketing-Video vor, das für potenzielle Kunden entworfen wurde und die Kernvorteile eines neuen Produkts effektiv präsentiert. Die Ästhetik sollte elegant und überzeugend sein, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skripten für nahtlose Erzählungen genutzt wird und Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit integriert werden. Dieser AI-Video-Generator-Inhalt bietet ein leistungsstarkes Werkzeug für die Verkaufsförderung und liefert einen prägnanten und wirkungsvollen Überblick über unsere Lösung.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges Anleitungsvideo wird für bestehende Mitarbeiter benötigt, das einen spezifischen Arbeitsprozess oder SOP mit AI klar beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und einfach sein, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung genutzt werden und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert wird, um jeden Schritt effektiv zu veranschaulichen. Dieser Business-Trainingsvideo-Generator ist ideal für die Entwicklung prägnanter, schrittweiser Benutzerhandbücher.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 15-sekündiges internes Ankündigungsvideo vor, das speziell für alle Mitarbeiter entworfen wurde, um ein schnelles Unternehmensupdate zu teilen oder den Wissensaustausch zu erleichtern. Die Ästhetik sollte prägnant und informativ sein, mit diversen AI-Avataren für eine persönliche Note und der Nutzung von HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um nahtlos über verschiedene interne Kommunikationsplattformen hinweg zu passen. Diese AI-Videoplattform unterstützt erheblich bei der effizienten Kommunikation zur Ausrichtung Ihres Teams.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Business-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Trainingsinhalte mühelos in ansprechende, professionelle Videos mit AI. Schaffen Sie wirkungsvolle Lernerfahrungen für Ihr Team in wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Trainingsmaterials, sei es ein detailliertes Skript oder Stichpunkte. Unsere Plattform nutzt diese Grundlage, um Ihr Video zu erstellen, wodurch "AI-Videoerstellung" zugänglich und effizient wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen und integrieren Sie einen lebensechten AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Dies erweckt Ihre "Trainingsvideos" mit einem glaubwürdigen und ansprechenden Moderator zum Leben.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und verbessern Sie es
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben hinzufügen, Stock-Medien integrieren und die "AI-Voiceovers" für Klarheit und Wirkung perfektionieren. Unsere intuitiven Tools geben Ihnen die volle kreative Kontrolle.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Endprodukt
Sobald Ihr Trainingsvideo perfekt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Ihr professionell produziertes Video ist nun bereit, geteilt zu werden, sodass Ihre "L&D-Teams" es auf verschiedenen Plattformen einsetzen können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie ansprechende Inhalte zur Mitarbeiterentwicklung

.

Erstellen Sie wirkungsvolle motivierende und instruktive Videos mit AI-Avataren und Vorlagen, um die Mitarbeiterentwicklung und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Business-Trainingsvideos transformieren?

HeyGen dient als fortschrittliche AI-Videoplattform, die revolutioniert, wie L&D-Teams überzeugende Trainingsvideos entwickeln. Unser AI-Video-Generator ermöglicht die schnelle Erstellung von ansprechenden Inhalten zur Mitarbeiterentwicklung und zum Onboarding, wodurch Produktionszeit und -kosten drastisch reduziert werden.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Content-Produktion?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Videoerstellungstools, darunter lebensechte AI-Avatare und realistische AI-Voiceovers direkt aus Text. Mit anpassbaren Vorlagen und textbasierter Bearbeitung können Sie mühelos professionelle Videos für jeden Zweck produzieren.

Kann HeyGen diverse Videoanforderungen wie Marketing und Vertrieb mit individueller Markenanpassung unterstützen?

Absolut. HeyGen ist eine vielseitige AI-Videoplattform, die darauf ausgelegt ist, verschiedene Inhalte zu erstellen, von wirkungsvollen Marketingvideos bis hin zu effektiven Vertriebsvideos. Unsere robusten Branding-Kontrollen stellen sicher, dass die einzigartige Identität Ihrer Marke, einschließlich Logos und Farben, konsistent in all Ihren AI-Videoerstellungen vertreten ist.

Unterstützt HeyGen bei der Erstellung detaillierter technischer Tutorials und Dokumentationen?

Ja, HeyGen befähigt Benutzer, hochwertige Dokumentationen und umfassende technische Tutorial-Videos mit Leichtigkeit zu erstellen. Durch die Nutzung der AI-Videoerstellung können Sie Skripte schnell in detaillierte, schrittweise Benutzerhandbücher umwandeln und so Ihre Wissensaustauschbemühungen erheblich optimieren.

